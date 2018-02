Στις 500 χιλιάδες οι συνδρομητές της COSMOTE TV

Μέσα στο 2016, η

COSMOTE

TV

εισήγαγε πρώτη την

hybrid

τεχνολογία

, παρέχοντας τηλεοπτικές υπηρεσίες νέας γενιάς. Συνδέοντας τον αποκωδικοποιητή τους στο Internet, οι συνδρομητές μπορούν να γυρίζουν τον χρόνο πίσω (

COSMOTE

Replay

TV

), να παρακολουθούν προγράμματα ondemand (

COSMOTE

Cinema

on

Demand

&

COSMOTE

TV

Plus), να κάνουν εγγραφές σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (

PVR

), να βλέπουν τηλεόραση στο smartphone, το tablet ή το PC/laptop (COSMOTE TV GO).

Ήδη πάνω από 250 χιλιάδες συνδρομητές έχουν μεταβεί στην hybrid υπηρεσία και συνεχώς αυξάνονται.





Νέο περιεχόμενο σε ταινίες, σειρές, αθλητικά και ντοκιμαντέρ

Με πάνω από 90 ψηφιακά κανάλια εκ των οποίων τα 32 high definition , η COSMOTE TV το 2016 συνέχισε να επενδύει σε νέο περιεχόμενο.

Στα κινηματογραφικά, προχώρησε σε συμφωνία με τα Walt Disney Studios και την Paramount Pictures για ταινίες πρώτης προβολής σε αποκλειστικότητα, ενώ εξασφάλισε και την προβολή των βραβείων OSCAR ® για τα επόμενα 3 χρόνια. Οι συμφωνίες αυτές έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαία στούντιο του Χόλυγουντ (NBCUniversal, MGM ), αλλά και ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής. Στα 8 κανάλια με ταινίες και σειρές της COSMOTE TV , προβάλλονται πάνω από 500 πρεμιέρες ταινιών και 100 ξένες σειρές τον χρόνο. Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS , οι συνδρομητές μπορούν να παρακολουθούν όποτε και από όπου επιθυμούν τις ταινίες και τις σειρές των καναλιών COSMOTE CINEMA -μαζί με τα ντοκιμαντέρ του COSMOTE HISTORY , χωρίς επιπλέον χρέωση.

Στα αθλητικά, σ υνέχισε την κάλυψη των κορυφαίων διοργανώσεων σε ποδόσφαιρο ( UEFA Champions League , UEFA Europa League , European Qualifiers , Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Κύπελλο Ελλάδας), μπάσκετ ( NBA , εντός έδρας αγώνες ΚΑΕ Ολυμπιακού & ΑΕΚ για την STOIXIMAN . GR Basket League , ACB Liga Ισπανίας, Lega Basket Ιταλίας), μηχανοκίνητα ( Formula 1, Moto GP , WRC ) και τένις, (ΑΤP World Tour Finals, ATP World Tour Masters 1000, ΑΤP World Tour 500). Συνολικά, το 2016 τα κανάλια COSMOTE SPORT πάνω από 8.000 ώρες live μεταδόσεων. φιλοξένησαν

Με επίκεντρο την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, παρουσίασε το μοναδικό κανάλι ντοκιμαντέρ στην ελληνική τηλεόραση, το COSMOTE HISTORY . Μέσα σε ένα χρόνο, το κανάλι έχει προβάλει πάνω από 750 ταινίες και σειρές ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με περισσότερους από 200 διανομείς και παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει παρουσιάσει νέες εκπομπές, παραγωγής COSMOTE TV, με πρωτότυπη θεματολογία, αλλά και αρκετές συμπαραγωγές.Το COSMOTE HISTORY είναι ήδη το δημοφιλέστερο κανάλι με ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV





2017, η χρονιά της εμπειρίας του πελάτη

Το 2017, η COSMOTE TV θα συνεχίσει να εμπλουτίζει το πρόγραμμα των καναλιών της, ενώ προγραμματίζει τη διάθεση νέων υπηρεσιών, που θα ενισχύσουν την εμπειρία του πελάτη.





Μεταξύ άλλων, θα διατεθεί η υπηρεσία multi-room για τους συνδρομητές μέσω δορυφόρου (δυνατότητα θέασης διαφορετικών καναλιών σε περισσότερες τηλεοράσεις), ενώ οι υπάρχουσες υπηρεσίες θα εμπλουτιστούν με νέες εφαρμογές ( WiFi connectivity για τους αποκωδικοποιητές COSMOTE TV , companion device applications για tablets και smartphones ).





Επίσης, στο COSMOTE HISTORY έρχονται πολλές νέες πρωτότυπες εκπομπές ντοκιμαντέρ παραγωγής COSMOTE TV .





Στιςέφτασαν οιτης, που συνεχίζει τη δυναμική της πορεία προσφέροντας ολοκληρωμένο και ποιοτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, μαζί με προηγμένες διαδραστικές και on the go υπηρεσίες. «Το, μία χρονιά δύσκολη για την αγορά, η COSMOTE TV συνέχισε να αναπτύσσεται. Έχοντας ήδη ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο, επενδύσαμε σε νέο περιεχόμενο και εισάγαμε τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες, απαντώντας στην ανάγκη των συνδρομητών μας για προσωποποιημένη τηλεθέαση. Το, και καθώς η αγορά ωριμάζει, θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε σε νέες υπηρεσίες και την εμπειρία του πελάτη», είπε ο Executive Director της COSMOTE TV,