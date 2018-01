Στον Ρυθμό των Ντέρμπι η COSMOTE TV με Μάντσεστερ Σίτι - Έβερτον & Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ

Στατης COSMOTE TV, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της 3ης σεζόν της σειράς Girlfriend's Guide to Divorce με την Λίζα Έντελσταϊν του House, αμέσως μετά την Αμερική (Πέμπτη 12/1, 23.00, COSMOTE CINEMA 4HD), αλλά και του Fear the Walking Dead και του μεγάλου νικητή των φετινών Golden Globes, The Night Manager, στο SundanceTV, μόνο στην COSMOTE TV (13 & 16/1, στις 22.00). Στο COSMOTE CINEMA 1HD δεν χάνουμε σε Α προβολή την Πέμπτη 12/1 στις 21:00 το βραβευμένο στο φεστιβάλ του Sundance δραματικό θρίλερ Το Πείραμα του Στάνφορντ (The Stanford Prison Experiment). Στο ίδιο κανάλι, έρχεται η πρεμιέρα του blockbuster Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος (Captain America: Civil War) την Κυριακή 15/1 στις 21.00, όπου και οι φαν των υπερ-ηρώων της Marvel, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους Κρις Έβανς και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ σε μια εμφύλια σύγκρουση. Δεν χάνουμε το νέο noir θρίλερ, Η Διαδρομή (Τhe Collateral) του Μάικλ Μαν με τον Τομ Κρουζ και τον Τζέιμι Φοξ (Δευτέρα 16/1, 21:00) και σε Α προβολή την ταινία Η Νύχτα Πριν Πέσει Το Παρίσι, ιστορικό δράμα σε σκηνοθεσία του Φόλκερ Σλέντορφ εμβληματική μορφή του νέου Γερμανικού κινηματογράφου (Παρασκευή 13/1, 21:00)