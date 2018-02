Nickelodeon Highlights Φεβρουαρίου...

Το πρωτάθλημα Six Nations 2018 είναι χωρίς αμφιβολία το μεγαλύτερο θεαματικό τουρνουά ράγκμπι στον κόσμο. Κάθε χρόνο οι φίλαθλοι του 2018 Six NationsChampionship με τη συμμετοχή των αντίστοιχων ομάδων Αγγλίας, Γαλλίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Σκωτίας και Ουαλίας, μοιράζονται το πάθος και τον ενθουσιασμό αυτής της γιορτής του ράγκμπι. Ο πρώτος γύρος του 2018 Six NationsChampionship ξεκινά το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου με τον αγώνα Ουαλία εναντίον Σκωτία (στο στάδιο του πριγκηπάτου στο Κάρντιφ)…

Nicolas A.