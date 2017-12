Επερχόμενη ανακατανομή γραμμικών υπηρεσιών COSMOTE TV και VoD αναβάθμιση FOX Play…

Νέα αναβάθμιση υβριδικών δεκτών COSMOTE TV…

Νέο λογισμικό αναβάθμισης επήλθε σε όλους τους υφιστάμενους υβριδικούς δέκτες COSMOTE TV με εμφανείς αλλαγές στα μενού τους, όπως η εμφάνιση της "Κατάστασης Multiroom (προς τον παρόν μη διαθέσιμη μέσω δορυφόρου), καθώς έπεται η καλοκαιρινή υλοποίηση της. Η νέα εμφάνιση σχεδίασης του μενού ελέγχου ταχύτητας σύνδεσης και η επίλυση εν μέρει θεμάτων reboot του δέκτη για τις υπηρεσίες υβριδικής θέασης "COSMOTE TV Plus, Cinema On Demand και Replay TV" (και επιπλέον οι προσθήκες "Ρύθμισης HDCP και Timeshift")… Επίσης οι δέκτες είναι έτοιμοι για την επερχόμενη προγραμματισμένη ανακατανομή γραμμικών υπηρεσιών μεταξύ των υφιστάμενων αναμεταδοτών και του νέου αναμεταδότη της COSMOTE TV, καθώς έπεται και h συνέχεια αναβάθμισης περιεχομένου με τις Video On Demand υπηρεσίες FOX Play…

Nicolas A.





Νέα αναβάθμιση υβριδικών δεκτών COSMOTE TV…

Με τη νέα αναβάθμιση ( "Firmware 2.5.1-1, EPG 7504" ) είναι πλέον πιο ευδιάκριτη η νέα εμφάνιση layout στο μενού ελέγχου ελαχίστης ταχύτητας σύνδεσης ιντερνέτ, κατά τη πρόσβαση θέασης HD και SD περιεχομένου προγράμματος από τις υβριδικές υπηρεσίες "COSMOTE TV Plus, Cinema On Demand και Replay TV (ο οποίος απενεργοποιείται από το αντίστοιχο μενού στις Γενικές Ρυθμίσεις)". Παράλληλα επήλθε και η επίλυση εν μέρει θεμάτων reboot κατά τη πρόσβαση θέασης στις ίδιες υβριδικές υπηρεσίες COSMOTE TV…





Κατάστασης Multiroom" (μη διαθέσιμη εμπορικά προς το παρόν για τους συνδρομητές μέσω δορυφόρου), είναι στην αναμονή για την Καλοκαιρινή εμπορική διάθεση από την COSMOTE TV μέσω δορυφόρου. Όπου η υλοποίηση θα προϋποθέτει παράλληλα από την μια την έξτρα δορυφορική εγκατάσταση πρόσβασης στις 9Ε (των επιπρόσθετων δεκτών), αλλά και την εγκατάσταση διαδικτυακής διασύνδεσης μεταξύ των υβριδικών δεκτών (εντός της οικίας του συνδρομητή COSMOTE TV μέσω δορυφόρου)… Επίσης η εμφάνιση στο μενού "Σύστημα" της "" (μη διαθέσιμη εμπορικά προς το παρόν για τους συνδρομητές μέσω δορυφόρου), είναι στην αναμονή για τηνδιάθεση από την. Όπου η υλοποίηση θα προϋποθέτει παράλληλα από την μια τηνπρόσβασης στις 9Ε (των επιπρόσθετων δεκτών), αλλά και τηνμεταξύ των υβριδικών δεκτών (εντός της οικίας του συνδρομητή COSMOTE TV μέσω δορυφόρου)…





Ρυθμίσεις Βίντεο", η "Ρύθμιση HDCP", η οποία και επιλύει διάφορα θέματα πρόσβασης εικόνας κατά την εναλλαγή καναλιών σε διάφορες συσκευές τηλεόρασης (με την επιλογή "Πάντα ενεργό")… Επίσης προστέθηκε στο μενού "", η "", η οποία και επιλύει διάφορα θέματα πρόσβασης εικόνας κατά την εναλλαγή καναλιών σε διάφορες συσκευές τηλεόρασης (με την επιλογή "")…





προστέθηκε η δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας "Ετεροχρονισμένη Θέαση" (προσωρινό πάγωμα και Timeshift ζωντανών προγραμμάτων στο σκληρό δίσκο του αποκωδικοποιητή)… Ακόμηενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας "" (προσωρινό πάγωμα καιζωντανών προγραμμάτων στο σκληρό δίσκο του αποκωδικοποιητή)…





Replay TV του δέκτη προστέθηκαν οι υπηρεσίες "Travel Channel και Smile TV" και ελπίζουμε να πάρουν σειρά η δημόσια τηλεόραση της "EPT3" (η οποία ξεκίνησε σημαντικά βήματα ζωντανής περιφερειακής τηλεόρασης), τα θεματικά κανάλια ντοκιμαντέρ "NGC", καθώς και οι πιο σημαντικές μουσικές υπηρεσίες από άποψη συναυλιακού περιεχομένου "Stingray iConcerts και Mezzo"… Παράλληλα στις υβριδικές υπηρεσίεςτου δέκτη προστέθηκαν οι υπηρεσίες "και" και ελπίζουμε να πάρουν σειρά η δημόσια τηλεόραση της "EPT3" (η οποία ξεκίνησε σημαντικά βήματα ζωντανής περιφερειακής τηλεόρασης), τα θεματικά κανάλια ντοκιμαντέρ "NGC", καθώς και οι πιο σημαντικές μουσικές υπηρεσίες από άποψη συναυλιακού περιεχομένου "Stingray iConcerts και Mezzo"…





Επερχόμενη ανακατανομή γραμμικών υπηρεσιών COSMOTE TV και VoD αναβάθμιση FOX Play…

Επίσης η Ανοιξιάτικη αναβάθμιση προετοιμάζει τους δέκτες για την επερχόμενη σταδιακή ανακατανομή γραμμικών υπηρεσιών μεταξύ των υφιστάμενων αναμεταδοτών και του νέου αναμεταδότη της COSMOTE TV (ενδεχομένως εντός Απριλίου), για τη μεγίστη εκμετάλλευση στατιστικής πολυπλεξίας εντός της διαθέσιμης συνολικής χωρητικότητας bitrate αναμεταδοτών της πλατφόρμας (στις 9Ε). Με εμφανή αποτελέσματα ποιοτικότερης θέασης, ιδιαιτέρα στις γραμμικές υπηρεσίες live μεταδόσεων που προαπαιτούν από τη φύση τους αυξημένο bitrate εικόνας (κυρίως αθλητικού περιεχομένου)…





Τέλος στα πλαίσια του ανταγωνισμού έπεται συνέχεια αναβάθμισης περιεχομένου στις υβριδικές υπηρεσίες COSMOTE TV, με τις Video On Demand υπηρεσίες περιεχομένου FOX Play. Μεσώ των οποίων θα μπορείτε να παρακολουθείτε αποκλειστικό περιεχόμενο από τα κανάλια FOX και FOX life με αγαπημένες σειρές, εκπομπές reality και πολλά περισσότερα, δωρεάν στο FOX Play...





Blog Σχόλιο: Εν δυνάμει μελλοντικά "όλα σε High Definition"…

Από εκεί και πέρα είναι ανοιχτό για τη πλατφόρμα να χρησιμοποιήσει εν δυνάμει και ένα μέρος της διαθέσιμης συνολικής χωρητικότητας για την

των υφιστάμενων SD γραμμικών υπηρεσιών της COSMOTE TV μέσω δορυφόρου… Κοιτώντας και τη

συνδρομητικών πλατφορμών, όπου όταν προχώρησε η

των παρεχόμενων γραμμικών υπηρεσιών σε μια συνολική αναβάθμιση "

", εν μέρει υπηρεσίες

(μια και δεν είχαν διαθέσιμο HD feed τροφοδοσίας, `η έκλεισε ο κύκλος τους),

αναβαθμίστηκαν

προσωρινά σε Upscaled HD (μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη αναβάθμιση HD feed τροφοδοσίας)…