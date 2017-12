COSMOTESPORT Highlights "02 - 08 Απριλίου"…

Τελευταία ενημέρωση 22/03:

COSMOTE Sport Highlights "

02 - 08 Απριλίου"…

Κυριακή 02.04.17

COSMOTEsport 1 HD

11.00 Γουότφορντ-Σάντερλαντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

15.30 Σουόνσι-Μίντλεσμπρο, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.00 Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Νάπολι-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

13.00 Σεβίλη-Σπόρτινγκ Χιχόν, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

17.15 Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Βαλένθια-Ντεπορτίβο λα Κορούνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Γρανάδα-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 Κιέβο-Κροτόνε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

14.30 Στουτγκάρδη-Ντινάμο Δρέσδης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β΄ Κατηγορίας (Ζ)

16.30 Ίνγκολσταντ-Μάιντς, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.30 Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

22.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

00.00 Chicago Bulls-Atlanta Hawks, NBA Regular Season ( Ζ

03.00 Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings, NBA Regular Season ( Ζ

20.00 New York Knicks-Boston Celtics, NBA Regular Season ( Ζ

22.30 San Antonio Spurs-Utah Jazz, NBA Regular Season ( Ζ





COSMOTEsport 5 HD

FormulaE Μεξικό, Αγώνας (Ζ) 00.30Μεξικό, Αγώνας (Ζ)

16.00 Φιορεντίνα-Μπολόνια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.00 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, 1ος Αγώνας, Μέγαρα (Μ)

21.00 Martinsville STP 500, NASCAR Cup Series, Αγώνας ( Ζ Αγώνας





COSMOTEsport 6 HD

13.00 Πέζαρο-Κρεμόνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Ζ)

16.00 Πεσκάρα-Μίλαν, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

20.00 ATP Masters 1000, Miami Open presented by ITAU, Τελικός ( Ζ Τελικός

23.15 WTA Miami Open presented by ITAU, Τελικός ( Μ Τελικός





COSMOTEsport 7 HD

13.30 Τορίνο-Ουντινέζε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

16.00 Τζένοα-Αταλάντα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

ος Ημιτελικός (Ζ) 01.05 Αγώνας NCAA, 1Ημιτελικός (Ζ)

ος Ημιτελικός (Ζ) 03.45 Αγώνας NCAA, 2Ημιτελικός (Ζ)

13.30 Μπιλμπάο-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Ζ)

16.00 Παλέρμο-Κάλιαρι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Φουενλαμπράδα-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Ζ)





Δευτέρα 03.04.17

COSMOTEsport 1 HD

14.00 Μπέρνλι-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.00 Σαουθάμπτον-Μπόρνμουθ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

22.00 Άρσεναλ-ΜάντσεστερΣίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Πεσκάρα-Μίλαν, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

21.45 Θέλτα-ΛαςΠάλμας, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 Σεβίλη-Σπόρτινγκ Χιχόν, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Ίνγκολσταντ-Μάιντς, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.00 Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

22.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

14.05 New York Knicks-Boston Celtics, NBA Regular Season (M)

16.30 San Antonio Spurs-Utah Jazz, NBA Regular Season (M)

19.00 Αγώνας Stoiximan.gr Basket League (M) Αγώνας

21.35 New York Knicks-Boston Celtics, NBA Regular Season (M)





COSMOTEsport5HD

14.30 Martinsville STP 500, NASCAR Cup Series, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας

19.00 FormulaE , Μεξικό, Αγώνας (Μ)

21.00 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, 1ος Αγώνας, Μέγαρα (Μ)

23.30 WRC, Γαλλία ,The Magazine (M) Γαλλία





COSMOTEsport6HD

17.30WTA Miami Open presented by ITAU, Τελικός ( Μ Τελικός

20.00 Εκπομπή “TOP SPIN” Εκπομπή

21.45ATP Masters 1000, Miami Open presented by ITAU, Τελικός ( Μ Τελικός





COSMOTEsport 7 HD

21.45 Ίντερ-Σαμπντόρια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

18.00 Ουσάκ-Γαλατασαράι, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Ζ)

21.45 Βενέτσια-Αβελίνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Ζ)





Τρίτη 04.04.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Λέστερ-Στόουκ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.00 Μπέρνλι-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

20.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Μπρομ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

22.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

16.00 Ίντερ-Σαμπντόρια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.00 Μάλαγα-Ατλέτικο, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

20.30 Μπιλμπάο-Εσπανιόλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

22.30 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Σάλκε-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.30 Καρλσρούη-Βίρτσμπουργκερ Κίκερς, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Ζ)

21.00 Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.30 Ντόρτμουντ-Αμβούργο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport4HD

14.50 New York Knicks-Boston Celtics, NBA Regular Season (M)

17.15 NCAA Μπάσκετ , Τελικός (M) ΜπάσκετΤελικός

20.00 Εκπομπή «PICK N ROLL» Εκπομπή

21.45 Λέστερ-Σάντερλαντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 5 HD

16.55 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, 1ος Αγώνας, Μέγαρα (Μ)

19.55 Martinsville STP 500, NASCAR Cup Series, Στιγμιότυπα ( Μ ) Στιγμιότυπα

21.00 Ντόρτμουντ-Αμβούργο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.00 FormulaE , Μεξικό, Αγώνας (Μ)





COSMOTEsport 6 HD

TOPSPIN ” 12.30 Εκπομπή “

15.00 Κίελο-Γκούμερσμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ (Μ)

CEVChampionsLeague Βόλεϊ Γυναικών (Μ) 16.30 Εξατσίμπασι-Φενέρμπαχτσε,Βόλεϊ Γυναικών (Μ)

21.00 Βέρντερ Βρέμης-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

21.00Κολονία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

NCAA Μπάσκετ, Τελικός (Ζ) 04.15Μπάσκετ, Τελικός (Ζ)

CEVChampionsLeague ΒόλεϊΓυναικών (Ζ) 19.00 Φενέρμπαχτσε-Εξατσίμπασι,ΒόλεϊΓυναικών (Ζ)

22.30 Μπέτις-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





Τετάρτη 05.04.17

COSMOTEsport 1 HD

00.00 Γουότφορντ-ΓουέστΜπρομ, Αγγλικό ΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Μ)

14.00 Μπέρνλι-Στόουκ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

20.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

22.00 Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

15.50 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

17.50 Νάπολι-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

20.30 Μπαρτσελόνα-Σεβίλη, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

22.30 Λεγανές-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

17.00 Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Ντόρτμουντ-Αμβούργο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.00 Γκλάντμπαχ-Χέρτα Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.30 Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport4HD

03.00 New York Knicks-Chicago Bulls, NBA Regular Season (Z)

17.55 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ ( M )

21.00 Μάιντς-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.00 New York Knicks-Chicago Bulls, NBA Regular Season (M)





COSMOTEsport5HD

16.40 Martinsville STP 500, NASCAR Cup Series, Αγώνας ( Μ Αγώνας

20.40 FormulaE , Μεξικό, Στιγμιότυπα (Μ)

21.45 Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, 1ος Αγώνας, Μέγαρα (Μ)





COSMOTEsport 6 HD

TOPSPIN ” 13.30 Εκπομπή “

VELUXEHFChampionsLeague Χάντμπολ (Μ) 15.00 Ναντ-Παρί Σεν Ζερμέν,Χάντμπολ (Μ)

CEVChampionsLeague Βόλεϊ Γυναικών (Μ) 17.05 Φενέρμπαχτσε-Εξατσίμπασι,Βόλεϊ Γυναικών (Μ)

21.30 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια-Γρανάδα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

21.00Ντάρμσταντ-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

21.30 Σπόρτινγκ Χιχόν-Μάλαγα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)













Πέμπτη 06.04.17

COSMOTEsport 1 HD

00.00 Άρσεναλ-ΓουέστΧαμ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Μ)

14.00 Χαλ-Μίντλεσμπρο, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.00 Σουόνσι-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.30 Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

16.30 Λεγανές-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.30 Μπαρτσελόνα-Σεβίλη, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

20.30 Έιμπαρ-Λας Πάλμας, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

22.30 Βαλένθια-Θέλτα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Άουγκσμπουργκ-Ίνγκολσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Γκλάντμπαχ-Χέρτα Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.00 Ντάρμσταντ-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

23.00 Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport4HD

03.00 Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season (Z)

16.30 Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season (M)

19.00 NCAA Μπάσκετ , Τελικός (M) ΜπάσκετΤελικός

21.45 Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season (M)





COSMOTEsport5HD

18.50 WRC, Μεξικό , Στιγμιότυπα ( Μ ΜεξικόΣτιγμιότυπα

19.50 Εκπομπή “GRAND PRIX” (M) Εκπομπή

21.35 FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ Αγώνας

23.55 Martinsville STP 500, NASCAR Cup Series, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα





COSMOTEsport6HD

17.05 Εκπομπή “TOPSPIN” Εκπομπή

18.30 ATP Masters 1000, Indian Wells, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

19.30 ATP Masters 1000, Miami Open, Στιγμιότυπα ( Μ ) Στιγμιότυπα

21.00 Αγώνας CEV Champions League ΒόλεϊΑνδρών ( Μ ΑγώναςΒόλεϊΑνδρών









Παρασκευή 07.04.17

COSMOTEsport1HD

14.00 Άρσεναλ - ΓουέστΧαμ , Αγγλικό ΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου ( Μ ΆρσεναλΓουέστΧαμΑγγλικό ΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου

16.00 Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.30 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Βέρντερ Βρέμης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

17.15 Έιμπαρ-Λας Πάλμας, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.45 Βαλένθια-Θέλτα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.45 Βιγιαρεάλ-Μπιλμπάο, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 World Seriesof Poker Highlights Part 4 ( Μ





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Καρλσρούη-ΒίρτσμπουργκερΚίκερς, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Μ)

19.00 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” (Ζ)

21.30 Ρωσία-Βέλγιο, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Ποδοσφαίρου (Μ)

23.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Μ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

03.00 Atlanta Hawks-Boston Celtics, NBA Regular Season (Z)

19.00 Εκπομπή “PICK N ROLL” (M) Εκπομπή

20.25 ΝΒΑ Action (M) ΝΒΑ

21.35 Atlanta Hawks-Boston Celtics, NBA Regular Season (M)





COSMOTEsport5HD

04.50 FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

08.50 FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

Moto 3 Αργεντινή, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Z ) 14.553 Αργεντινή, 1Ελεύθερες Δοκιμές (

MotoGP Αργεντινή, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Z ) 15.50Αργεντινή, 1Ελεύθερες Δοκιμές (

16.50 Moto 2 Αργεντινή, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Z )

Moto 3 Αργεντινή, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Z ) 19.053 Αργεντινή, 2Ελεύθερες Δοκιμές (

MotoGP Αργεντινή, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Z ) 20.00Αργεντινή, 2Ελεύθερες Δοκιμές (

21.00 Moto 2 Αργεντινή, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Z )





COSMOTEsport 6 HD

ATP 250, Αργεντινή, Νισικόρι-Ντολγκοπόλοφ, Τελικός (Μ) 16.55250, Αργεντινή, Νισικόρι-Ντολγκοπόλοφ, Τελικός (Μ)

TOPSPIN ” 19.30 Εκπομπή “

CEVChampionsLeague ΒόλεϊΓυναικών (Μ) 21.00 Φενέρμπαχτσε-Εξατσίμπασι,ΒόλεϊΓυναικών (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

19.30Νυρεμβέργη-Σαν Πάουλι, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2ης κατ. (Ζ)





Σάββατο 08.04.17

COSMOTEsport 1 HD

14.30 Τότεναμ-Γουότφορντ, Αγγλικό ΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Ζ)

17.00 Στόουκ-Λίβερπουλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Μπόρνμουθ-Τσέλσι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Γιουβέντους-Κιέβο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 Μίντλεσμπρο-Μπέρνλι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

14.00 Εσπανιόλ-Αλαβές, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

16.30 Εκπομπή “Στο Ρυθμό των Ντέρμπι, Pregame Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης” (Ζ)

17.15 Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.15 Εκπομπή “Στο Ρυθμό των Ντέρμπι, Pregame Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ”(Ζ)

19.30 Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.30 Εκπομπή “Στο Ρυθμό των Ντέρμπι, P ost gameΜπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ”(Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Καϊζερσλάουτερν-Γκρόιτερ Φιρτ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Ζ)

16.30 Λειψία-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Σεβίλη-Ντεπορτίβο λα Κορούνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Μάλαγα-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport4HD

03.00 Houston Rockets-Detroit Pistons, NBA Regular Season (Z)

17.00 Αγώνας Stoiximan.gr Basket League (M) Αγώνας

19.30 Houston Rockets-Detroit Pistons, NBA Regular Season (M)





COSMOTEsport5HD

06.50 FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

09.50 FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

Moto 3 Αργεντινή, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Z ) 14.553 Αργεντινή, 3Ελεύθερες Δοκιμές (

MotoGP Αργεντινή, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Z ) 15.50Αργεντινή, 3Ελεύθερες Δοκιμές (

16.50 Moto 2 Αργεντινή, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Z )

Moto 3 Αργεντινή, Κατατακτήριες Δοκιμές ( Z ) 18.303 Αργεντινή, Κατατακτήριες Δοκιμές (

MotoGP Αργεντινή, 4ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Z ) 19.25Αργεντινή, 4Ελεύθερες Δοκιμές (

MotoGP Αργεντινή, Κατατακτήριες Δοκιμές ( Z ) 20.05Αργεντινή, Κατατακτήριες Δοκιμές (

21.00 Moto 2 Αργεντινή, Κατατακτήριες Δοκιμές ( Z )





COSMOTEsport 6 HD

14.20 Μαγδεμβούργο-Γκούμερσμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ (Μ)

16.30 Σάλκε-Βόλφσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.30 Αγώνας CEV Champions League ΒόλεϊΑνδρών ( Μ ΑγώναςΒόλεϊΑνδρών

22.30 Περούτζια-Τρεντίνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

16.30 Κολονία-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.00 Αταλάντα-Σασουόλο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.30 Μάντσεστερ Σίτι-Χαλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

23.30 Γουέστ Μπρομ-Σαουθάμπτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 8 HD

16.30 Αμβούργο-Χόφενχαϊμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Τρέντο-Σάσαρι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Ζ)





Σημαντικά αθλητικά γεγονότα και δυνατά Highlights έρχονται στο χαρτοφυλάκιο αθλητικών καναλιών