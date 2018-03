FOX και Fox Life Highlights: Πρεμιέρες Μαρτίου και σε High Definition...

..., μέσα από την οθόνη των δικτύωνκαι, συνδρομητικής πρόσβασης μέσω των δορυφορικών και ευρυζωνικών πλατφορμών σε(Nova, OTE TV, Vodafone ΤV, Cyta Hellas) και(Cytavision, Cablenet, PRIMETel*, Nova Cyprus), καθώς και τις αμφίδρομες υπηρεσίες FOXplay... ...Το «Feud: Bette and Joan» αποτελεί τον πρώτο κύκλο της νέας σειράς του δημιουργού Ryan Murphy (American Horror Story, Glee) και προβάλλει την ιστορία της θρυλικής αντιπαλότητας ανάμεσα στις ηθοποιούς Joan Crawford (Jessica Lange) και Bette Davis (Susan Sarandon) κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στο υποψήφιο για Όσκαρ θρίλερ «What Ever Happened to Baby Jane?» αλλά και μετά το τέλος των γυρισμάτων. Στη σειρά παρακολουθούμε πώς οι δυο γυναίκες υπέμειναν τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, το σεξισμό και το μισογυνισμό ενώ πάλευαν να διατηρήσουν την επιτυχία και τη δόξα στη δύση της καριέρας τους. Στο cast συγκαταλέγονται επίσης ο Alfred Molina ως Robert Aldrich, σκηνοθέτης της ταινίας, ο Stanley Tucci ως Jack Warner, μεγαλοπαραγωγός των στούντιο, η Judy Davis στο ρόλο της δημοσιογράφου Hedda Hopper, η Jackie Hoffman στο ρόλο της οικονόμου της Joan Crawford, η Alison Wright ως η βοηθός σκηνοθέτη Aldrich Pauline και η Catherine Zeta Jones στο ρόλο της κολλητής φίλης της Bette, επίσης ηθοποιού Olivia de Havilland.Από την απόλυτη προδοσία μέχρι την απόλυτη θυσία, ο επαγγελματίας απατεώνας Benjamin Jones (Peter Krause) παραδόθηκε στο FBI για να σώσει την κορυφαία ιδιωτική ντετέκτιβ του Λος Άντζελες, Alice Vaughan (Mireille Enos) από άδικη φυλάκιση. Στη φυλακή, ο Ben αναγκάζεται να αναλογιστεί το εγκληματικό παρελθόν του και η εταιρεία της Alison, Anderson Vaughan Investigation, πρέπει να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι συνεργάστηκε με τους «κακούς». Πώς θα καταφέρουν η Alice και ο Ben να ξεγελάσουν το σύστημα – αλλά και ο ένας τον άλλο – για να παραμείνουν μαζί και να ξεπεράσουν το παράνομο παρελθόν τους; Η σειρά «The Catch» ξεκίνησε πέρυσι, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Φέτος επιστρέφει με το δεύτερο κύκλο, για να καθηλώσει για άλλη μια φορά τους τηλεθεατές. Η σειρά, η οποία αποτελεί μια ακόμα δημιουργία της Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, How to Get Away With Murder), θα πάρει την θέση του «How to Get Away With Murder», ανανεώνοντας την primetime ζώνη #TGIT (Thank God It’s Thursday) τα βράδια της Πέμπτης στο FOX Life.Η αυτοκρατορία των Lyon επιστρέφει δυναμικά με νέα επεισόδια. Το «Empire» έχει κερδίσει εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο καθώς διαθέτει τα πάντα: αγωνία, δράση, γρήγορες εξελίξεις και τα καλύτερα hip-hop soundtracks. Στον τρίτο κύκλο έχουν εμφανιστεί νέα πρόσωπα που περιπλέκουν τις καταστάσεις, εγείροντας ερωτήματα που έχουν μείνει αναπάντητα. Μετά την αποκάλυψη ενός σκανδάλου από το παρελθόν του Angelo (Taye Diggs) που έφερε στην επιφάνεια ο Lucious (Terrence Howard), η σχέση του με την Cookie (Taraji P. Henson) είναι ξανά τεταμένη. Μένει επίσης να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Jamal (Jussie Smollett) μετά την είσοδό του στην κλινική αποτοξίνωσης, αλλά και αν ο Andre (Trai Byers) θα πραγματοποιήσει το σχέδιο κατά του πατέρα του. Η σειρά προβάλλεται στο FOX λιγότερο από 24 ώρες μετά την Αμερική.Το «This Is Us» συγκαταλέγεται στις καλύτερες δραματικές σειρές της χρονιάς, καθώς παρουσιάζει γεγονότα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Με πρωταγωνιστές τους Mandy Moore (A Walk to Remember) ως Rebecca, Milo Ventimiglia (Heroes, Gilmore Girl’s) ως Jack και Sterling K. Brown (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story) ως Randall, η αναζωογονητικά ειλικρινής σειρά ακολουθεί μια παρέα ανθρώπων, που οι ζωές τους διασταυρώνονται με παράξενους τρόπους. Η σειρά κινείται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, αποκαλύπτοντας τα μυστικά των πρωταγωνιστών σταδιακά, μέσα από χρονικές αναδρομές. Στα νέα επεισόδια του πρώτου κύκλου θα δοθούν απαντήσεις σε πολλά αναπάντητα, μέχρι στιγμής, ερωτήματα. Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Justin Hartley, Chrissy Metz και Susan Kelechi Watson.Μετά από ένα διάλειμμα, το «Elementary» επιστρέφει με τη συνέχεια του 5ου κύκλου. Ο Sherlock Holmes (Johny Lee Miller) και η Dr. Joan Watson (Lucy Liu) συνεχίζουν – με την απόλυτη χημεία που τους ενώνει – να επιλύουν τις πιο δύσκολες υποθέσεις της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Αυτή την φορά, οι πρωταγωνιστές καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα διεφθαρμένο απαγωγέα, ο οποίος κρατάει αιχμάλωτη μια γυναίκα για χρόνια, λαμβάνοντας ακραία μέτρα για να μην την ανακαλύψει κανείς. Ο Holmes και η Watson, προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για να την εντοπίσουν, κάνοντας γρήγορες και στοχευμένες έρευνες, προτού ο χρόνος τελειώσει. Οι fans του Sherlock Holmes θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα νέα επεισόδια του 5ου κύκλου «Elementary» από τις 3 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή. Η επιτυχημένη σειρά «Project Runway» με παρουσιαστές τους βραβευμένους με Emmy Heidi Klum και Tim Gunn, αναδεικνύει τους πιο ταλαντούχους σχεδιαστές μόδας της Αμερικής. Οι δοκιμασίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι γρήγορες, απρόβλεπτες και σχεδιασμένες να προκαλέσουν πανικό ακόμα και στους πιο σκληραγωγημένους σχεδιαστές, οι οποίοι σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι στον χώρο της μόδας τα πάντα μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι σχεδιαστές διαγωνίζονται για 100.000 δολάρια και μια σειρά από έπαθλα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ξεκινήσουν την προσωπική τους σειρά στο χώρο της μόδας. Η ταλαντούχα ομάδα θα προσφέρει εντυπωσιακές στιγμές στην πασαρέλα και θα δοκιμάσει την υπομονή του Tim, σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς κύκλους μέχρι τώρα!