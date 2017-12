Ο συν-ιδρυτής του Surfers 4 Life & ο Ανδριώτης ψαράς που μάχεται για την προστασία της θάλασσας στους «Φάρους» του COSMOTE HISTORY

Specials με"Late Late Show With James Corden, Michael Jackson: Searching For Neverland, George Michael: Freedom, Will + Grace: Xmas Special, Dame Shirley Bassey: A Celebration και Grammy's Greatest Stories: A 60th Anniversary Special", στο εορταστικό πρόγραμμα της COSMOTE TV αυτά τα Χριστούγεννα… Η COSMOTETV υποδέχεται τις γιορτές με πλούσιο κινηματογραφικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια, που περιλαμβάνει blockbusters σε πρώτη τηλεοπτική προβολή, κλασικές ταινίες, κινούμενα σχέδια, αλλά και μουσικές συναυλίες, σε όλα τα κανάλια COSMOTECINEMA, και το popup κανάλι COSMOTE CINEMA ChristmasHD...