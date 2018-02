Πρωτομαγιάτικος Μαραθώνιος συναυλιών στο 3Sat!

Πλήρες πρόγραμμα - Pop around the clock - 3sat - 01.05.2017 - Greek Time:

07:40 BB King : Live at Montreux , 1993.

08:10 Eric Clapton : Live in San Diego iPayOne Center, San Diego, USA, 2007

09:10 George Fest: A Night to Celebrate the Music of George Harrison Fonda Theatre , Los Angeles, USA, 2014

09:55 Dire Straits : Alchemy Live

11:10 Aerosmith : Rocks Donington

12:05 Kiss : Rocks Vegas Hard Rock Hotel , Las Vegas, USA, 2014

13:05 Ed Sheeran : Live at Wembley Stadium Wembley Stadium, Londýn, Velká Británie, 2015

14:05 The Alan Parsons Symphonic Project : Live in Colombia Parque Pies Descalzos, Medellin, Kolumbie, 2013

15:05 Coldplay : Ghost Stories

16:15 Jeff Lynnes ELO : Hyde Park , 2014

17:00 Phil Collins : Live in Paris Palais de Omnisports de Paris-Bercy, Francie, 1997

18:15 Peter Maffay + Band : Niemals war...

19:30 Niedeckens BAP : Live im Heimathafen Heimathafen Neukölln , Berlín, Německo, 2016

20:30 Bruce Springsteen : Thrill Hill Vault - The River Tour Arizona State University, Tempe, USA, 1980

21:15 Bruce Springsteen + Friends : A MusiCares Tribute

22:10 Queen: Rock Montreal Montreal Forum , Montreal, Quebec, Kanada, 1981

23:20 The Rolling Stones : Havana Moon Coliseo de la Ciudad Deportiva , Havana, Kuba, 2016

01:05 U2: iNNOCENCE + eXPERIENCE - Live in Paris AccorHotels Arena, Paříž, Frankreich, 2015

03:30 Depeche Mode : Live In Berlin

04:45 Motley Crue : The End - The Final Tour Los Angeles Staples Centre, USA, 2015

05:50 Def Leppard : And there will be a next time DTE Energy Music Theatre, Detroit, USA, 2016





Ένας ακόμηέρχεται τηαπό το πολιτιστικό κανάλι(μια συνεργασία των γερμανόφωνων δημόσιων καναλιών ZDF, ORF, SF και ARD), το οποίο καιαπό την τροχιακή θέση "", σεμε ψηφιακά δεδομένα (11347 V, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK) και σε(11954 H, 27500, 3/4, DVB-S/QPSK). Ο καθιερωμένος Πρωτομαγιάτικος Μαραθώνιος συναυλιών «» ξεκινά από νωρίς το πρωί της Πρωτομαγιάς (Δευτέρα 01 Μαΐου 2017), με σημαντικές συναυλίες από διάσημους καλλιτέχνες και συγκροτήματα.