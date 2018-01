Η ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης, Ιουλία Μπίμπα, το πρόσωπο του 2ου επεισοδίου «Αυτοί που Τόλμησαν» στο COSMOTE HISTORY

ΝέεςσημαντικέςαφίξειςσυναρπαστικώνσειρώνστηνΕΡΤμε«True Detective S1-2», «Peaky Blinders S1-4», «Big Little Lies S1», «Clique S1», «Vis A Vis S1-2», «Μodus S2», «Picnic at Hanging Rock S1», «My Mad Fat Diary S1-3» και«Reckoning»…

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε δυναμικά για την ΕΡΤ1 με την κορυφαία ερωτική σειρά «The Affair», το πολυβραβευμένο «Indian Summers», τη δανέζικη σειρά εποχής «Ένα Ξενοδοχείο Δίπλα στη Θάλασσα», αλλά και την πολυαναμενόμενη συνέχεια της καθημερινής σειράς «Οι Έξι Αδερφές». Στη συνέχεια ακολούθησαν τα καινούργια επεισόδια του εθιστικού «Ντετέκτιβ Μέρντοχ», αλλά και το αριστουργηματικό «The Wire» από την ΕΡΤ2. Όλα αυτά όμως ήταν μόνο η αρχή. Καθώς η νέα χρονιά στην ΕΡΤ αναμένεται ακόμα πιο συναρπαστική. Σημειώστετις νέεςσημαντικέςαφίξεις…