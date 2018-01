COSMOTESPORT Highlights "23 - 29 Απριλίου"…

Τελευταία ενημέρωση 11/04:

COSMOTEsport 1 HD

17.15 Θέλτα-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 El Clasico, The Movie ( Μ

20.30 Εκπομπή “Στο Ρυθμό των Ντέρμπι, Pregame Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα” (Ζ)

21.45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

13.00 Σοσιεδάδ-Ντεπορτίβο λα Κορούνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

16.15 Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.30 Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Γιουβέντους-Τζένοα, ΙταλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

10.00Ίνγκολσταντ-Βέρντερ Βρέμης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

14.30 Σαντχάουζεν-Καρλσρούη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Ζ)

16.30 Φράιμπουργκ-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.30 Σάλκε-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

20.30 Ουντινέζε-Κάλιαρι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

23.45 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” (Ζ)





COSMOTEsport 4 HD

14.00 Φενέρμπαχτσε-Γκαζιαντέπ, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Μ)

16.00 Λάτσιο-Παλέρμο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.00 NBA Playoffs, 1ος Γύρος, 3η Αγωνιστική (Μ)

22.30 NBA Playoffs, 1ος Γύρος, 4η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport5HD

16.35 Moto3 Red Bull Grand Prix of The Americas, Warm Up ( Ζ )

17.05 Moto2 Red Bull Grand Prix of The Americas, Warm Up ( Ζ

17.35 MotoGP Red Bull Grand Prix of The Americas, Warm Up ( Ζ

18.45 Moto3 Red Bull Grand Prix of The Americas, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

20.05 Moto2 Red Bull Grand Prix of The Americas, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

21.30 MotoGP Red Bull Grand Prix of The Americas, Αγώνας ( Ζ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

11.30 ATP Masters 1000 Monte Carlo Rolex Masters, Ημιτελικοί ( Μ Ημιτελικοί

15.30 ATP Masters 1000 Monte Carlo Rolex Masters, Τελικός ( Ζ Τελικός

18.30 Κίελο - Μπαρτσελόνα , VELUXEHFChampionsLeague Χάντμπολ ( Ζ ΚίελοΜπαρτσελόναΧάντμπολ

21.00 ATP Masters 1000 Monte Carlo Rolex Masters, Τελικός ( Μ Τελικός





COSMOTEsport 7 HD

13.30 Σασουόλο-Νάπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

16.00 Μίλαν-Έμπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Λας Πάλμας-Αλαβές, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport8HD

21.00 NASCAR Cup Series, Bristol Food City 500, Αγώνας ( Ζ Αγώνας





Δευτέρα24.04.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

21.45 Πεσκάρα-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 Μονακό - Ντόρτμουντ , UEFA Champions League ( Μ ΜονακόΝτόρτμουντ





COSMOTEsport 2 HD

13.00 Σαμπντόρια-Κροτόνε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

15.00 Κιέβο-Τορίνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

21.45 Έιμπαρ-Μπιλμπάο, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Φράιμπουργκ-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.00 Σάλκε-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

22.30 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” (Ζ)





COSMOTEsport 4 HD

14.00 Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 28η Αγωνιστική (Μ)

16.30 NBAPlayoffs , 1ος Γύρος, 4η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 27η Αγωνιστική (Μ)

21.35 NBAPlayoffs , 1ος Γύρος, 4η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 5 HD

14.25 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, 1ος Αγώνας, Μέγαρα (Μ)

17.05 NASCAR Cup Series, Bristol Food City 500, Αγώνας ( Μ Αγώνας

20.35 Moto3 Red Bull Grand Prix of The Americas, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.55 Moto2 Red Bull Grand Prix of The Americas, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

12.00 ATP 500 Βαρκελώνη , ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΒαρκελώνηΚυρίωςΤαμπλό

ATP 500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ) 14.00500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)

ATP 500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ) 16.00500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)

ATP 500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ) 18.00500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)

20.00 Εκπομπή “Top Spin” Εκπομπή





COSMOTEsport7HD

18.00 UEFA Youth League, Τελικός ( Ζ Τελικός

21.15 Στουτγκάρδη-Ουνιόν Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Ζ)





Τρίτη25.04.17

COSMOTEsport 1 HD

16.50 Χαλ-Γουότφορντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.45 Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.45 Τσέλσι-Σαουθάμπτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 Λέστερ-Ατλέτικο Μαδρίτης, UEFAChampionsLeague (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

16.30 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.30 Φιορεντίνα-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

20.30 Σπόρτινγκ Χιχόν-Εσπανιόλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

22.30 Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Παναθηναϊκός ΑΟ-ΠΑΟΚ, Κύπελλο Ελλάδας (Μ)

18.00 Μπάγερν Μονάχου-Μάιντς, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

20.00 Ολυμπιακός ΣΦΠ-ΑΕΚ, Κύπελλο Ελλάδας (Μ)

22.00 Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

05.00 NBAPlayoffs , 1ος Γύρος, 4η Αγωνιστική (Ζ)

13.30 NBADaily

20.00 Εκπομπή “Pick n Roll” Εκπομπή

22.00 NBAPlayoffs , 1ος Γύρος, 4η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

12.50 Εκπομπή “Grand Prix” ( Μ Εκπομπή

14.35 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ Αγώνας

20.00 NASCAR Cup Series, Food City 500, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

22.00 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, 1ος Αγώνας, Μέγαρα (Μ)





COSMOTEsport 6 HD

ATP 500 Βαρκελώνη, ΚυρίωςΤαμπλό (Ζ) 12.00500 Βαρκελώνη, ΚυρίωςΤαμπλό (Ζ)

ATP 500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ) 14.00500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)

ATP 500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ) 16.00500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)

ATP 500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ) 18.00500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

21.30 Γρανάδα-Μάλαγα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

η Αγωνιστική (Ζ) 19.00 Ιταλικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, Τελικός, 1Αγωνιστική (Ζ)









Τετάρτη26.04.17

COSMOTEsport 1 HD

13.55 Τσέλσι-Σαουθάμπτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.20 Μπόρνμουθ-Μίντλεσμπρο, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.10 Τσέλσι-Σαουθάμπτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.45 Άρσεναλ-Λέστερ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

16.00 ΑτλέτικοΜαδρίτης-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.00 Γιουβέντους-Τζένοα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

20.30 Μπαρτσελόνα-Οσασούνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

22.30 Ντεπορτίβο λα Κορούνια-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

17.30 Εκπομπή “ΏραΚυπέλλου” (Ζ)

19.00 ΑΕΚ-Ολυμπιακός ΣΦΠ, Κύπελλο Ελλάδας (Ζ)

21.00 Εκπομπή “ΏραΚυπέλλου” (Ζ)

22.00 ΑΕΚ-Ολυμπιακός ΣΦΠ, Κύπελλο Ελλάδας (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

02.30 NBAPlayoffs , 1οςΓύρος, 5ηΑγωνιστική (Ζ)

14.00 Εκπομπή “Pick n Roll” (M) Εκπομπή

18.30 Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 30η Αγωνιστική (Μ)

21.35 NBAPlayoffs , 1οςΓύρος, 5ηΑγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 5 HD

16.25 FormulaE ΜπουένοςΆιρες, Αγώνας (Μ)

18.05 FormulaE Μεξικό , Αγώνας ( Μ ΜεξικόΑγώνας

20.00 MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

21.00 NASCAR Cup Series, Bristol Food City 500, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

12.00 ATP 500 Βαρκελώνη , ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΒαρκελώνηΚυρίωςΤαμπλό

ATP 500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ) 14.00500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)

ATP 500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ) 16.00500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)

ATP 500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ) 18.00500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)

21.15 Γκέπινγκεν-Κίελο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

21.30 Βαλένθια-ΡεάλΣοσιεδάδ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

21.30 Λεγανές-Λας Πάλμας, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





Πέμπτη27.04.17

COSMOTEsport 1 HD

00.00 Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

12.00 Μίντλεσμπρο-Σάντερλαντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

20.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

22.00 Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

17.30 ΝτεπορτίβολαΚορούνια-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.30 Σασουόλο-Νάπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.30 Σεβίλη-Θέλτα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.30 Φιορεντίνα-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

17.30 Εκπομπή “ΏραΚυπέλλου” (Ζ)

19.00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, Κύπελλο Ελλάδας (Ζ)

21.00 Εκπομπή “ΏραΚυπέλλου” (Ζ)

22.00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, Κύπελλο Ελλάδας (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

02.30 NBAPlayoffs , 1οςΓύρος, 5ηΑγωνιστική (Ζ)

14.00 Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 30η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Stoiximan.grBasketLeague, Playoffs (Μ)

21.35 NBAPlayoffs, 1 οςΓύρος , 5 ηΑγωνιστική ( Μ ΓύροςΑγωνιστική





COSMOTEsport5HD

11.35 NASCAR Cup Series, Bristol Food City 500, Αγώνας ( Μ Αγώνας

18.15 MotoGP Red Bull Grand Prix of The Americas, Αγώνας ( Μ Αγώνας

19.50 Εκπομπή “Grand Prix” ( Μ Εκπομπή

21.35 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

12.00 ATP 500 Βαρκελώνη , ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΒαρκελώνηΚυρίωςΤαμπλό

ATP 500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ) 14.00500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)

ATP 500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ) 16.00500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)

ATP 500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ) 18.00500 Βαρκελώνη, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

20.30 Αλαβές-Έιμπαρ, ΙσπανικόΠρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

22.30 Μπιλμπάο-Μπέτις, ΙσπανικόΠρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





Παρασκευή28.04.17

COSMOTEsport 1 HD

14.00 Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.00 Άρσεναλ-Λέστερ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

17.55 Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.30 Λεβερκούζεν-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

17.20 Σεβίλη-Θέλτα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.45 Πεσκάρα-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.45 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 35η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Γιουβέντους-Τζένοα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

17.00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός ΑΟ, Κύπελλο Ελλάδας (Μ)

19.00 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” ( Z )

21.30 Ολυμπιακός ΣΦΠ-ΑΕΚ, Κύπελλο Ελλάδας (Μ)

23.30 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” ( M )





COSMOTEsport 4 HD

05.00 NBAPlayoffs , 1οςΓύρος, 6ηΑγωνιστική (Ζ)

14.00 Stoiximan.gr Basket League, Playoffs ( Μ

19.00 Εκπομπή “Pick n Roll” ( Μ Εκπομπή

21.35 NBAPlayoffs, 1 οςΓύρος , 6 ηΑγωνιστική ( Μ ΓύροςΑγωνιστική





COSMOTEsport5HD

10.50 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

14.50 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

20.00 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Μ ΕλεύθερεςΔοκιμές

21.50 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Μ ΕλεύθερεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

13.30 ATP 500 Βαρκελώνη , Προημιτελικός ( Ζ ΒαρκελώνηΠροημιτελικός

ATP 500 Βαρκελώνη, Προημιτελικός (Ζ) 15.30500 Βαρκελώνη, Προημιτελικός (Ζ)

ATP 500 Βαρκελώνη, Προημιτελικός (Ζ) 17.30500 Βαρκελώνη, Προημιτελικός (Ζ)

ATP 500 Βαρκελώνη, Προημιτελικός (Ζ) 19.30500 Βαρκελώνη, Προημιτελικός (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

19.30 Μπόχουμ-ΝτινάμοΔρέσδης, Γερμανικό ΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρουΒ’ Κατηγορίας (Ζ)





Σάββατο29.04.17





COSMOTEsport 1 HD

14.00 Τσέλσι-Σαουθάμπτον, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Μ)

17.00 Γουέστ Μπρομ-Λέστερ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

14.00 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 35η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 35η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 35η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 35η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Καρλσρούη-Καϊζερσλάουτερν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Ζ)

16.30 Ντόρτμουντ-Κολονία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.30 Σαουθάμπτον-Χαλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

05.00 NBAPlayoffs , 1ος Γύρος, 6η Αγωνιστική (Ζ)

16.30 Μάιντς-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.05 NBAPlayoffs , 1ος Γύρος, 6η Αγωνιστική (Μ)

22.00 NBAPlayoffs , 1ος Γύρος, 7η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport5HD

11.50 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

14.50 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

19.00 WRC Αργεντινή , SS13 Tanti – Villa Bustos 2, Αγώνας ( Ζ ΑργεντινήΑγώνας

20.35 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Μ ΕλεύθερεςΔοκιμές

21.55 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Μ ΚατατακτήριεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

14.30 ATP 500 Βαρκελώνη , 1 οςΗμιτελικός ( Ζ ΒαρκελώνηΗμιτελικός

ATP 500 Βαρκελώνη, 2ος Ημιτελικός (Ζ) 17.00500 Βαρκελώνη, 2Ημιτελικός (Ζ)

ATP 500 Βαρκελώνη, Ημιτελικοί (Μ) 20.00500 Βαρκελώνη, Ημιτελικοί (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

16.30 Λειψία-Ίνγκολσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

η Αγωνιστική (Ζ) 19.00 Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 34Αγωνιστική (Ζ)

21.30 Στόουκ-Γουέστ Χαμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 8 HD

16.30 Βέρντερ Βρέμης-Χέρτα Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

22.00 Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

