COSMOTESPORT Highlights "06 -  20 Μαΐου"…  

Τελευταία ενημέρωση 04/05:

Σάββατο 06.05.17

10.00 Αφιέρωμα: Κύπελλο Ελλάδας (Μ)

18.00 Εκπομπή “Ώρα Κυπέλλου” ( Z )

20.30 Αγώνας Κυπέλλου Ελλάδας, Τελικός (Ζ)

23.00 Εκπομπή “Ώρα Κυπέλλου” ( Z )

14.30 Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

17.00 Χαλ-Σάντερλαντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

14.00 Σπόρτινγκ Χιχόν-Λας Πάλμας, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

16.30 Μπάγερν Μονάχου-Ντάρμσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Χέρτα Βερολίνου-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος, 35η Αγωνιστική (Ζ)

02.30 Αγώνας NBAPlayoffs , Ημιτελική Φάση, 3η Αγωνιστική (Ζ)

13.25 NBADaily

16.30 Ντόρτμουντ-Χόφενχαϊμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.35 Αγώνας NBAPlayoffs , Ημιτελική Φάση, 3η Αγωνιστική (Μ)

16.30 Γκλάντμπαχ-Άουγκσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

22.00 Μπόρνμουθ-Στόουκ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

Κυριακή 07 .0 5 .17

COSMOTEsport 1 HD

11.00 Μπέρνλι-Γουέστ Μπρομ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

13.00 Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας (Μ)

15.30 Λίβερπουλ-Σαουθάμπτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.00 Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

13.00 Αλαβές-Μπιλμπάο, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

17.15 Βαλένθια-Οσασούνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Ντεπορτίβο λα Κορούνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Μίλαν-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 Πεσκάρα-Κροτόνε, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

14.30 Γκρόιτερ Φιρτ-Καρλσρούη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Ζ)

16.30 Αμβούργο-Μάιντς, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.30 Φράιμπουργκ-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

22.30 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” (Ζ)





COSMOTEsport 4 HD

12.55 NBADaily

16.00 Λάτσιο-Σαμπντόρια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.35 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας, 3η Αγωνιστική (Μ)

22.30 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας, 4η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport5HD

09.35Moto3 Gran Premio Red Bull de Espana, Warm Up ( Ζ

10.05Moto2 Gran Premio Red Bull de Espana, Warm Up ( Ζ

10.35 MotoGP Gran Premio Red Bull de Espana, Warm Up ( Ζ

12.00Moto3 Gran Premio Red Bull de Espana, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

13.20 Moto2 Gran Premio Red Bull de Espana, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

15.00 MotoGP Gran Premio Red Bull de Espana, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

21.00 NASCAR Cup Series, Talladega Geico 500, Αγώνας ( Ζ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

12.30 CEV Volleyball Champions League, ΤελικόςΓυναικών ( Μ ΤελικόςΓυναικών

16.00 Τζένοα-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.00 Ιταλικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, 2ος Τελικός (Μ)

ος Τελικός (Μ) 21.30 Ιταλικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, 3Τελικός (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

13.30 Ουντινέζε-Αταλάντα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

16.00 Σασουόλο-Φιορεντίνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Μάλαγα-Θέλτα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

13.30 Ανδόρρα-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Ζ)

16.00 Έμπολι-Μπολόνια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Μπασκόνια-Μάλαγα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Ζ)





Δευτέρα08.05.17

COSMOTEsport 1 HD

14.00 Λίβερπουλ-Σαουθάμπτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.00 Γουέστ Χαμ-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

22.00 Τσέλσι-Μίντλεσμπρο, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Κιέβο-Παλέρμο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

21.45 Λεγανές-Μπέτις, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 Βαλένθια-Οσασούνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Φράιμπουργκ-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.00 Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Στιγμιότυπα 32ης Αγωνιστικής (Μ)

19.00 Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας (Μ)

22.30 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” (Ζ)





COSMOTEsport 4 HD

13.30 NBADaily

14.05 Ρεάλ Μαδρίτης-Εστουντιάντες, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Μ)

19.00 Αγώνας Stoiximan.gr Basket League, Playoffs ( Μ Αγώνας

21.35 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας, 4η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

14.00 NASCAR Cup Series, Talladega Geico 500, Αγώνας ( Μ Αγώνας

18.30 Moto3 Gran Premio Red Bull de Espana, Αγώνας ( Μ Αγώνας

19.50 Moto2 Gran Premio Red Bull de Espana, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.10 MotoGP Gran Premio Red Bull de Espana, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας





COSMOTEsport 6 HD

ος Τελικός (Μ) 07.00 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, 2Τελικός (Μ)

ος Τελικός (Μ) 09.30 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, 3Τελικός (Μ)

TopSpin ” (Ζ) 12.00 Εκπομπή “” (Ζ)

ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open , ΚυρίωςΤαμπλό (Ζ) 13.001000, ΚυρίωςΤαμπλό (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

21.15 Μπράουνσβαϊγκ-Ουνιόν Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Ζ)





Τρίτη09.05.17

COSMOTEsport 1 HD

17.00 Τσέλσι-Μίντλεσμπρο, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

20.30 Εκπομπή“ UEFAChampionsLeague Show ” (Ζ)

21.45 Αγώνας UEFAChampionsLeague , Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Εκπομπή“ UEFAChampionsLeague Show ” (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

16.55 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Στιγμιότυπα 36ης Αγωνιστικής (Μ)

18.00 Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.55 Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Στιγμιότυπα 35ης Αγωνιστικής (Μ)

21.30 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30 9 Dot 79 ( Μ Ντοκιμαντέρ





COSMOTEsport 3 HD

15.55 Ντόρτμουντ-Χόφενχαϊμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου(Μ)

17.50 Μπράουνσβαϊγκ-Ουνιόν Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Μ)

19.40 Χέρτα Βερολίνου-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου(Μ)

21.35 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30 Hawaiian: The Legend of Eddie Aikau ( Μ Ντοκιμαντέρ





COSMOTEsport 4 HD

05.00 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας, 4η Αγωνιστική (Ζ)

13.30 NBADaily

20.00 Εκπομπή “Pick n Roll” Εκπομπή

22.05 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας, 4η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

16.15 Εκπομπή “Grand Prix” ( Μ Εκπομπή

18.00 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας

21.00 NASCAR Cup Series,Geico 500 Tallatega Superspeedway, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

23.00 NASCAR Cup Series, Talladega Geico 500, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας





COSMOTEsport6HD

10.00 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή

11.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Μ ΚυρίωςΤαμπλό

13.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

23.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Μ ΚυρίωςΤαμπλό





Τετάρτη 10.05.17

COSMOTEsport1HD

18.00 Αγώνας UEFAChampionsLeague, ΗμιτελικήΦάση , 2 ηΑγωνιστική ( Μ ΑγώναςΗμιτελικήΦάσηΑγωνιστική

20.30 Εκπομπή “UEFAChampionsLeague Show” ( Ζ Εκπομπή

21.45 Αγώνας UEFAChampionsLeague, Ημιτελική Φάση , 2 η Αγωνιστική ( Ζ ΑγώναςΗμιτελική ΦάσηΑγωνιστική

23.45 Εκπομπή “UEFAChampionsLeague Show” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport2HD

16.00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Έιμπαρ , Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ( Μ Ατλέτικο ΜαδρίτηςΈιμπαρΙσπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου

18.00 Γιουβέντους-Τορίνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

20.00 Μίλαν-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

22.00 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30 The Diplomat ( Μ Ντοκιμαντέρ





COSMOTEsport 3 HD

15.00 Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας (Μ)

17.30 Καϊζερσλάουτερν-Σαν Πάουλι, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Μ)

19.30 Μπάγερν Μονάχου-Ντάρμσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.30 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30 Tim Richmond: To The Limit ( Μ Ντοκιμαντέρ





COSMOTEsport 4 HD

02.30 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας, 5η Αγωνιστική (Ζ)

13.30 NBADaily

14.05 Εκπομπή “Pick n Roll” (M) Εκπομπή

21.35 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας, 5η Αγωνιστική ( M )





COSMOTEsport5HD

17.00 NASCAR Cup Series, Talladega Geico 500, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.00 MotoGP Gran Premio Red Bull de Espana, Στιγμιότυπα ( Μ ) Στιγμιότυπα

22.00 Red Bull MotoGP Rookies Cup, Ισπανία , Circuito De Jerez, 1 οςΑγώνας ( Μ ΙσπανίαΑγώνας

23.00 Red Bull MotoGP Rookies Cup, Ισπανία , Circuito De Jerez, 2 οςΑγώνας ( Μ ΙσπανίαΑγώνας





COSMOTEsport6HD

06.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Μ ΚυρίωςΤαμπλό

13.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό





Πέμπτη 11.05.17

COSMOTEsport1HD

16.00 Αγώνας UEFAEuropaLeague, ΗμιτελικήΦάση , 1 ηΑγωνιστική ( Μ ΑγώναςΗμιτελικήΦάσηΑγωνιστική

18.00 Αγώνας UEFAChampionsLeague , Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική (Μ)

20.30 Εκπομπή“ UEFAEuropaLeague Show ” (Ζ)

22.05 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική ( Z )





COSMOTEsport 2 HD

16.00 Σασουόλο-Φιορεντίνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.00 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική (Μ)

19.55 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική (Μ)

22.05 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική ( Z )





COSMOTEsport 3 HD





00.00 Σαουθάμπτον-Άρσεναλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

17.30 Φορτούνα Ντίσελντορφ-Βίρτσμπουργκερ Κίκερς, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Μ)

19.30 Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας (Μ)

22.05 Ντοκιμαντέρ: ESPN 30 for 30 Unmatched (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

02.30 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας, 5η Αγωνιστική (Ζ)

13.00 NBADaily

18.30 Μπιλμπάο-Ανδόρρα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Μ)

21.05 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας, 5η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

16.50 Moto3 Gran Premio Red Bull de Espana, Αγώνας ( Μ Αγώνας

18.10 Moto2 Gran Premio Red Bull de Espana, Αγώνας ( Μ Αγώνας

19.30 MotoGP Gran Premio Red Bull de Espana, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας

21.05 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας





COSMOTEsport6HD

06.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Μ ΚυρίωςΤαμπλό

13.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

23.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Μ ΚυρίωςΤαμπλό





Παρασκευή 12.05.17

COSMOTEsport1HD

00.05 Εκπομπή “UEFAEuropaLeague Show” ( Ζ Εκπομπή

18.00 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Τσέλσι-Μίντλεσμπρο, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

22.00 Γουέστ Μπρομ-Τσέλσι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

16.05 Γρανάδα-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.35 Λάτσιο-Σαμπντόρια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.45 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Μίλαν-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

15.00 Αμβούργο-Μάιντς, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

17.00 Γκρόιτερ Φιρτ-Καρλσρούη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Μ)

19.00 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” ( Z )

21.30 Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

05.00 Αγώνας NBAPlayoffs , Ημιτελική Φάση, 6η Αγωνιστική (Ζ)

13.30 NBADaily

19.00 Εκπομπή “Pick n Roll” ( Μ Εκπομπή

21.35 Αγώνας NBAPlayoffs , Ημιτελική Φάση, 6η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

10.50 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

14.50 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

20.30 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Μ ΕλεύθερεςΔοκιμές

22.20 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Μ ΕλεύθερεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

13.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

17.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

21.30 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή

22.30 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός





COSMOTEsport7HD

16.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός





COSMOTEsport 8 HD

21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Προημιτελικός (Ζ)





Σάββατο 13.05.17





COSMOTEsport 1 HD

00.30 Έβερτον-Γουότφορντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

14.30 Μάντσεστερ Σίτι-Λέστερ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

17.00 Σάντερλαντ-Σουόνσι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Στόουκ-Άρσεναλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Αταλάντα-Μίλαν, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 Μίντλεσμπρο-Σαουθάμπτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

14.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

16.30 Λειψία-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Βέρντερ Βρέμης-Χόφενχαϊμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.30 Φράιμπουργκ-Ίνγκολσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

23.30 Σάλκε-Αμβούργο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

05.00 Αγώνας NBAPlayoffs , Ημιτελική Φάση, 6η Αγωνιστική (Ζ)

14.00 NBADaily

16.30 Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.35 Αγώνας NBAPlayoffs , Ημιτελική Φάση, 6η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

11.50 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

14.50 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

16.30 Formula E, Μονακό, Αγώνας (Ζ)

21.30 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Μ ΚατατακτήριεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

09.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, Προημιτελικοί ( Μ Προημιτελικοί

17.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, 1 οςΗμιτελικός ( Ζ Ημιτελικός

20.00 WTA Mutua Madrid Open, Τελικός ( Ζ Τελικός

22.30 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, 2 οςΗμιτελικός ( Ζ Ημιτελικός





COSMOTEsport 7 HD

16.30 Σάλκε-Αμβούργο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.00 Φιορεντίνα-Λάτσιο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.30 Μπόρνμουθ-Μπέρνλι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 8 HD

16.30 Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

Κυριακή14.05.17

COSMOTEsport 1 HD

14.00 Κρίσταλ Πάλας-Χαλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

16.15 Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.30 Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Ρόμα-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

13.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος, 37η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος, 37η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος, 37η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος, 37η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Παλέρμο-Τζένοα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

12.00 Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.30 Ανόβερο-Στουτγκάρδη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.30 Λεβερκούζεν-Κολονία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

22.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

14.00 Εκπομπή “Pick n Roll” ( Μ Εκπομπή

16.00 Τορίνο-Νάπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.00 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας, 6η Αγωνιστική (Μ)

22.30 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας, 7η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport5HD

02.30 NASCAR Cup Series, Kansas Go Bowling 400, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

11.25 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Μ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

13.00 Εκπομπή “Grand Prix” ( Ζ Εκπομπή

14.45 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

21.00 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

12.00 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, Ημιτελικοί ( Μ Ημιτελικοί

16.00 Κροτόνε-Ουντινέζε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, Τελικός ( Ζ ) Τελικός

22.00 WTA Mutua Madrid Open, Τελικός ( Μ Τελικός





COSMOTEsport 7 HD

13.30 Ίντερ-Σασουόλο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

16.00 Κάλιαρι-Έμπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

16.00 Σαμπντόρια-Κιέβο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Προημιτελικός (Ζ)





Δευτέρα15.05.17

COSMOTEsport 1 HD

14.00 Κρίσταλ Πάλας-Χαλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.00 Γουέστ Μπρομ-Τσέλσι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

22.00 Τσέλσι-Γουότφορντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

13.00 Μπολόνια-Πεσκάρα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

17.00 Τορίνο-Νάπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

21.45 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος, 37η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Σάλκε-Αμβούργο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.00 Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

22.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

13.25 NBADaily

16.35 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας , 7 η Αγωνιστική ( Μ ΑγώναςΗμιτελικός ΠεριφέρειαςΑγωνιστική

19.00 Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Προημιτελικός (Μ)

21.35 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας, 7η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

14.25 FormulaE Μονακό , Αγώνας ( Μ ΜονακόΑγώνας

16.50 Εκπομπή “Grand Prix” ( Μ Εκπομπή

18.35 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.00 NASCAR Cup Series, Kansas Go Bowling 400, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

09.30 ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open, Τελικός ( Μ Τελικός

12.00 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

TopSpin ” 22.30 Εκπομπή “





COSMOTEsport 8 HD

21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Προημιτελικός (Ζ)





Τρίτη16.05.17

COSMOTEsport 1 HD

14.00 Μάντσεστερ Σίτι-Λέστερ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

17.00 Στόουκ-Άρσεναλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Τσέλσι-Γουότφορντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

22.00 Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Μπρομ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

15.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος, 37η Αγωνιστική (Μ)

17.00 Κροτόνε-Ουντινέζε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

20.30 Φιορεντίνα-Λάτσιο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

23.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος, 37η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 ΒέρντερΒρέμης-Χόφενχαϊμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου(Μ)

17.00 Λεβερκούζεν-Κολονία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου(Μ)

19.00 Μπεσίκτας - Λιόν , UEFA Europa League ( Μ ΜπεσίκταςΛιόν

22.00 Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου(Μ)





COSMOTEsport 4 HD

03.00 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας, 7η Αγωνιστική (Ζ)

13.35 NBADaily

20.00 Εκπομπή “Pick n Roll” Εκπομπή

22.00 Αγώνας NBA Playoffs, Ημιτελικός Περιφέρειας, 7η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

15.00 WRC Μεξικό , SS19 Derramadero Power Stage ( Μ Μεξικό

17.30 NASCAR Cup Series, Kansas Go Bowling 400, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.00 NASCAR Cup Series, Kansas Go Bowling 400, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

22.00 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, 2ος Αγώνας, Τρίπολη (Μ)





COSMOTEsport6HD

07.30 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, ΚυρίωςΤαμπλό ( Μ ) ΚυρίωςΤαμπλό

10.30 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή

12.00 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό





COSMOTEsport 8 HD

21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Προημιτελικός (Ζ)





Τετάρτη17.05.17

COSMOTEsport 1 HD

00.00 Άρσεναλ-Σάντερλαντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

17.30 Άρσεναλ-Σάντερλαντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Μπρομ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.45 Σαουθάμπτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Ίντερ-Σασουόλο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Αταλάντα-Μίλαν, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος, 37η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Τορίνο-Νάπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Μάιντς-ΆιντραχτΦρανκφούρτης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.00 Άγιαξ-Λιόν, UEFAEuropaLeague (Μ)

20.00 Θέλτα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, UEFAEuropaLeague (Μ)

22.00 Λειψία-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

04.00 Αγώνας NBA Playoffs, ΤελικόςΔυτικής Περιφέρειας, 1η Αγωνιστική (Ζ)

13.25 NBADaily

16.05 Αγώνας NBA Playoffs, ΤελικόςΔυτικής Περιφέρειας, 1η Αγωνιστική (Μ)

18.30 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Προημιτελικός (Μ)





COSMOTEsport5HD

10.45 Εκπομπή “Grand Prix” ( Μ Εκπομπή

12.30FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI, Αγώνας ( Μ Αγώνας

17.30 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, 2ος Αγώνας, Τρίπολη (Μ)

21.00 FormulaE Μονακό, Στιγμιότυπα (Μ)





COSMOTEsport 6 HD

06.00 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D ' Italia , ΚυρίωςΤαμπλό (Μ)

13.00 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

23.30 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, ΚυρίωςΤαμπλό ( Μ ΚυρίωςΤαμπλό





COSMOTEsport 7 HD

21.45 Λειψία-Κίελο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Προημιτελικός (Ζ)





Πέμπτη18.05.17

COSMOTEsport 1 HD

17.30 Κρίσταλ Πάλας-Χαλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.30 Σαουθάμπτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.45 Λέστερ-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 Τσέλσι-Γουότφορντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Φιορεντίνα-Λάτσιο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος, 37η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Ρόμα-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

23.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος, 37η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Λειψία-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.00 Λιόν-Άγιαξ, UEFAEuropaLeague (Μ)

20.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Θέλτα, UEFAEuropaLeague (Μ)

22.00 Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

03.30 Αγώνας NBA Playoffs, ΤελικόςΑνατολικής Περιφέρειας, 1η Αγωνιστική (Ζ)

13.25 NBADaily

19.00 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Προημιτελικός (Μ)

21.30 Αγώνας NBA Playoffs, ΤελικόςΑνατολικής Περιφέρειας, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

14.40 WRC Αργεντινή , SS18 Power Stage El Condor, Αγώνας ( Μ ΑργεντινήΑγώνας

16.15 WRC Αργεντινή , Στιγμιότυπα ( Μ ) ΑργεντινήΣτιγμιότυπα

19.45 Εκπομπή “Grand Prix” ( Μ Εκπομπή

21.30FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA PIRELLI, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

06.00 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, ΚυρίωςΤαμπλό ( Μ ΚυρίωςΤαμπλό

11.25 Λειψία-Κίελο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ (Μ)

13.00 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

23.00 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, ΚυρίωςΤαμπλό ( Μ ΚυρίωςΤαμπλό





COSMOTEsport 8 HD

21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Προημιτελικός (Ζ)





Παρασκευή19.05.17

COSMOTEsport 1 HD

14.00 Λέστερ-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.00 Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Μπρομ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.30 Λέστερ-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.30 Τσέλσι-Γουότφορντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

14.05 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

16.05 Αταλάντα-Μίλαν, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.35 Ίντερ-Σασουόλο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.45 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Λεβερκούζεν-Κολονία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.00 Σάλκε-Αμβούργο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” ( Z )

22.00 Γιουβέντους-Μονακό, UEFA Champions League ( M )





COSMOTEsport 4 HD

04.00 Αγώνας NBA Playoffs, ΤελικόςΔυτικής Περιφέρειας, 1η Αγωνιστική (Ζ)

13.25 NBADaily

19.00 Εκπομπή “Pick n Roll” ( Μ Εκπομπή

21.35 Αγώνας NBA Playoffs, ΤελικόςΔυτικής Περιφέρειας, 1η Αγωνιστική ( M )





COSMOTEsport5HD

09.55 Moto3HJC Helmets Grand Prix de France, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

10.50 MotoGP HJC Helmets Grand Prix de France, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

11.50 Moto2 HJC Helmets Grand Prix de France, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

14.05 Moto3HJC Helmets Grand Prix de France, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

15.00 MotoGP HJC Helmets Grand Prix de France, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

16.00 Moto2 HJC Helmets Grand Prix de France, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές





COSMOTEsport 6 HD

12.30 Τσιβιτανόβα-Τρεντίνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ (Μ)

15.00 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

17.00 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

22.00 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, Προημιτελικός ( Ζ ) Προημιτελικός





COSMOTEsport7HD

13.00 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός





COSMOTEsport 8 HD

21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Προημιτελικός (Ζ)





Σάββατο20.05.17





COSMOTEsport 1 HD

14.00 Σαουθάμπτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.30 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Ζ)

19.00 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

14.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Ζ)

16.30 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Ανόβερο-Στουτγκάρδη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Μ)

16.30 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Ζ)

19.00 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

03.30 Αγώνας NBA Playoffs, ΤελικόςΑνατολικής Περιφέρειας, 1η Αγωνιστική (Ζ)

13.25 NBADaily

19.00 Αγώνας Stoiximan.gr Basket League Playoffs ( Μ Αγώνας

21.35 Αγώνας NBA Playoffs, ΤελικόςΑνατολικής Περιφέρειας, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

09.55 Moto3HJC Helmets Grand Prix de France, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

10.50 MotoGP HJC Helmets Grand Prix de France, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

11.50 Moto2 HJC Helmets Grand Prix de France, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

13.30Moto3HJC Helmets Grand Prix de France, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

14.25MotoGP HJC Helmets Grand Prix de France, 4 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

15.05MotoGP HJC Helmets Grand Prix de France, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

16.00 Moto2 HJC Helmets Grand Prix de France, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

22.30 FormulaE Παρίσι , Αγώνας ( Μ ΠαρίσιΑγώνας





COSMOTEsport6HD

14.00 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή

15.30 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, 1 οςΗμιτελικός ( Ζ Ημιτελικός

21.00 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, 2 οςΗμιτελικός ( Ζ Ημιτελικός

23.30 ATP Masters 1000 Internazionali BNL D' Italia, 1 οςΗμιτελικός ( Μ ) Ημιτελικός





COSMOTEsport 7 HD

16.30 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 8 HD

16.30 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Προημιτελικός (Ζ)