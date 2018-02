Τελευταία ενημέρωση 01/06:

COSMOTESPORT Highlights "01 - 17 Ιουνίου"…

Πέμπτη01.06.17

COSMOTEsport 1 HD

17.00 Μπαρτσελόνα-Γιουβέντους, UEFAChampionsLeague , ΠροημιτελικήΦάση (Μ)

19.00 Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης, UEFAChampionsLeague , ΗμιτελικήΦάση (Μ)

21.00 Εκπομπή “UEFA Champions League:The Final” ( Ζ Εκπομπή

22.00 Μονακό - Γιουβέντους , UEFAChampionsLeague, ΗμιτελικήΦάση ( Μ ΜονακόΓιουβέντουςΗμιτελικήΦάση





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

20.00Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

22.00Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

14.00 NBADaily

19.05 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

21.00 Αγώνας Τουρκικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Playoffs (Μ)

23.30 Αγώνας Stoiximan.gr Basket League, Playoffs ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport5HD

13.30 NASCAR Cup Series, Charlotte Coca Cola 600, Αγώνας ( Μ Αγώνας

18.00 NASCAR Cup Series, Coca Cola 600 Charlotte Motor Speedway, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

20.00 Εκπομπή “Grand Prix” ( Μ Εκπομπή

21.45 FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

17.05 Α TP 250 Λιόν , 1 ος Ημιτελικός ( Μ ΛιόνΗμιτελικός

19.00 Α TP 250 Λιόν, 2ος Ημιτελικός (Μ)

21.00 Α TP 250 Λιόν, Τελικός (Μ)

ος Τελικός (Μ) 23.00 Τσιβιτανόβα-Τρεντίνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, 3Τελικός (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

21.30 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)









Παρασκευή02.06.17

COSMOTEsport 1 HD

16.30 Μονακό-Γιουβέντους, UEFAChampionsLeague , ΗμιτελικήΦάση (Μ)

18.30 Γιουβέντους-Μονακό, UEFAChampionsLeague , ΗμιτελικήΦάση (Μ)

21.00 Εκπομπή “UEFA Champions League:The Final” ( Ζ Εκπομπή

22.30 ΑτλέτικοΜαδρίτης - ΡεάλΜαδρίτης , UEFAChampionsLeague, ΗμιτελικήΦάση ( Μ ΑτλέτικοΜαδρίτηςΡεάλΜαδρίτηςΗμιτελικήΦάση





COSMOTEsport 2 HD

15.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

17.00 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

16.00 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

21.30 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

04.00 Αγώνας NBA, 1ος Τελικός (Ζ)

13.25 NBADaily

18.25 Εκπομπή “Pick n Roll” ( Μ Εκπομπή

21.00 Αγώνας NBA, 1ος Τελικός (Μ)





COSMOTEsport5HD

09.55 Moto3 Gran Premio d' Italia Oakley, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

10.50 MotoGP Gran Premio d' Italia Oakley, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

11.50 Moto2 Gran Premio d' Italia Oakley, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

14.05 Moto3 Gran Premio d' Italia Oakley, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

15.00 MotoGP Gran Premio d' Italia Oakley, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

16.00 Moto2 Gran Premio d' Italia Oakley, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

12.05 Α TP 250 Λιόν , Τελικός ( Μ ) ΛιόνΤελικός

15.30 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή

18.30 Κατάρ - Ελλάδα , FIVB Volleyball World League ( Ζ ΚατάρΕλλάδα

22.30 Κατάρ - Ελλάδα , FIVB Volleyball World League ( Μ ΚατάρΕλλάδα





COSMOTEsport 7 HD

21.30 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)









Σάββατο03.06.17





COSMOTEsport 1 HD

15.00 Γιουβέντους-Μονακό, UEFAChampionsLeague , ΗμιτελικήΦάση (Μ)

17.00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFAChampionsLeague , ΗμιτελικήΦάση (Μ)

19.00 Εκπομπή “UEFA Champions League:The Final” ( Ζ Εκπομπή

21.45 Γιουβέντους - ΡεάλΜαδρίτης , UEFAChampionsLeague, Τελικός ( Ζ ΓιουβέντουςΡεάλΜαδρίτηςΤελικός





COSMOTEsport 2 HD

15.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

17.00 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

21.30 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30 Once Brothers VOD ( Μ Ντοκιμαντέρ





COSMOTEsport 3 HD

15.00 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

17.30 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, Μπαράζ Υποβιβασμού (Μ)

19.30 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, Μπαράζ Υποβιβασμού (Μ)

22.30 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30 Hawaiian: The Legend of Eddie Aikau ( Μ Ντοκιμαντέρ





COSMOTEsport4HD

13.25 NBADaily

16.30 Αγώνας Τουρκικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ , Playoffs( Μ Αγώνας Τουρκικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ

19.00 Αγώνας NBA, 1ος Τελικός (Μ)

22.05 Αγώνας Stoiximan.gr Basket League, Playoffs ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport5HD

09.55 Moto3 Gran Premio d' Italia Oakley, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

10.50 MotoGP Gran Premio d' Italia Oakley, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

11.50 Moto2 Gran Premio d' Italia Oakley, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

13.30 Moto3 Gran Premio d' Italia Oakley, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

14.25 MotoGPGranPremiod' ItaliaOakley, 4 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

15.05 MotoGPGranPremiod' ItaliaOakley, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

16.00 Moto2 Gran Premio d' Italia Oakley, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

10.00 Red Bull Air Race World Championship, Ιαπωνία , Προκριματικά ( Ζ ΙαπωνίαΠροκριματικά

11.30 Σερβία - ΗΠΑ , FIVB Volleyball World League ( Μ ΣερβίαΗΠΑ

16.30 Ελλάδα - Μεξικό , FIVB Volleyball World League ( Ζ ΕλλάδαΜεξικό

20.35 Ελλάδα - Μεξικό , FIVB Volleyball World League ( Μ ΕλλάδαΜεξικό





COSMOTEsport7HD

15.00 Ιταλία - Πολωνία , FIVB Volleyball World League ( Ζ ΙταλίαΠολωνία

19.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

16.15 Βέσπρεμ-Παρί Σεν Ζερμέν, VELUX EHF Champions League Χάντμπολ (Ζ)

Κυριακή04.06.17

COSMOTEsport 1 HD

11.30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

13.30 Γιουβέντους-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFAChampionsLeague ,Τελικός (Μ)

16.00 Άγιαξ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, UEFAEuropaLeague ,Τελικός (Μ)

20.00 Γιουβέντους-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFAChampionsLeague ,Τελικός (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

16.00 Κάλιαρι-Μίλαν, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπιλμπάο, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 38η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Μπολόνια-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Σεβίλη-Οσασούνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 38η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

14.45 Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

17.30 Ρέγκενσμπουργκ-Μόναχο 1860, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ κατηγορίας, Μπαράζ Υποβιβασμού (Μ)

19.30 Μόναχο 1860-Ρέγκενσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ κατηγορίας, Μπαράζ Υποβιβασμού (Μ)

21.30 Χέρτα Βερολίνου-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

13.30 NBADaily

16.00 ΑγώναςΤουρκικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Playoffs ( M

19.10 Βενέτσια-Αβελίνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

21.05 Αγώνας Stoiximan.gr Basket League, Playoffs ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport5HD

12.20 NASCAR Cup Series, Charlotte Coca Cola 600, Αγώνας ( Μ Αγώνας

15.45 Εκπομπή “Grand Prix, ERC Seajets Acropolis Rally” ( Ζ Εκπομπή

17.30 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, 3ος Αγώνας, Σέρρες (Μ)

20.00 NASCAR Cup Series, Dover AAA 400 , Αγώνας ( Ζ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

07.00 Red Bull Air Race World Championship, Ιαπωνία , Αγώνας ( Ζ ΙαπωνίαΑγώνας

16.15 Σερβία - ΗΠΑ , FIVBVolleyballWorldLeague, 1 ηΑγωνιστική ( Μ ΣερβίαΗΠΑΑγωνιστική

19.00 Ισπανία - Ελλάδα , FIVBVolleyballWorldLeague, 1 ηΑγωνιστική (Z) ΙσπανίαΕλλάδαΑγωνιστική

21.30 Red Bull Air Race World Championship, Ιαπωνία , Αγώνας ( Μ ΙαπωνίαΑγώνας





COSMOTEsport7HD

09.35 Moto3 Gran Premio d' Italia Oakley, Warm Up (Z)

10.05 Moto2 Gran Premio d' Italia Oakley, Warm Up (Z)

10.35 MotoGP Gran Premio d' Italia Oakley, Warm Up (Z)

11.45 Moto3 Gran Premio d' Italia Oakley, Αγώνας (Z) Αγώνας

13.05 Moto2 Gran Premio d' Italia Oakley, Αγώνας (Z) Αγώνας

14.30 MotoGP Gran Premio d' Italia Oakley, Αγώνας (Z) Αγώνας

19.30 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

FIVBVolleyballWorldLeague , 1ηΑγωνιστική ( Z ) 15.00 Ιταλία-Βραζιλία,, 1Αγωνιστική (

21.30 Τρέντο-Αρμάνι Μιλάνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)





Δευτέρα05.06.17

COSMOTEsport 1 HD

15.00 Ιταλία-Αλβανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 5η Αγωνιστική (Μ)

17.00 Ρουμανία-Δανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018,5η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Αζερμπαϊτζάν-Γερμανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018,5η Αγωνιστική (Μ)

23.30 Λουξεμβούργο-Γαλλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018,5η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Αταλάντα-Λάτσιο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.00 Αφιέρωμα “ MostWanted ”: Τότεναμ-Τσέλσι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

23.00 Αφιέρωμα “ MostWanted ”: Νάπολι-Μπολόνια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

15.30 Ντόρτμουντ-Μάιντς, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

17.30 Στουτγκάρδη-Σαν Πάουλι, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 1η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

21.30 Γιουβέντους-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFAChampionsLeague , Τελικός (Μ)





COSMOTEsport4HD

13.30 NBADaily

16.35 Αγώνας Stoiximan.gr Basket League, Playoffs ( Μ Αγώνας

18.30 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

21.00 Αγώνας NBA, 2ος Τελικός (Μ)





COSMOTEsport5HD

16.30 Red Bull Air Race World Championship, Ιαπωνία , Αγώνας ( Μ ΙαπωνίαΑγώνας

20.05 Moto2 Gran Premio d' Italia Oakley, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.25 MotoGP Gran Premio d' Italia Oakley, Αγώνας ( Μ Αγώνας

23.00 NASCAR Cup Series, Dover AAA 400, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

15.00 Ισπανία - Ελλάδα , FIVBVolleyballWorldLeague, 1 η Αγωνιστική ( Μ ΙσπανίαΕλλάδαΑγωνιστική

FIVBVolleyballWorldLeague , 1η Αγωνιστική (Μ) 17.30 Ιταλία-Βραζιλία,, 1Αγωνιστική (Μ)

Topspin ” 20.00 Εκπομπή “

FIVBVolleyballWorldLeague , 1η Αγωνιστική (Μ) 21.30 Ισπανία-Ελλάδα,, 1Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

21.30 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

21.30Αβελίνο-Βενέτσια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)









Τρίτη06.06.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Βοσνία-Γιβραλτάρ, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 5η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Βουλγαρία-Ολλανδία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 5η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Ισπανία-Ισραήλ, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 5η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Ιρλανδία-Ουαλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 5η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Γιουβέντους-Φιορεντίνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Αφιέρωμα “ MostWanted ”: Γιουβέντους-Μπαρτσελόνα, UEFA Champions League, Προημιτελική Φάση (Μ)

23.00 Αφιέρωμα “ MostWanted ”: Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 31η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Ανόβερο-Γκρόιτερ Φιρτ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 2η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Λειψία-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

14.30 Αγώνας Τουρκικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Playoffs (Μ)

17.05 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

19.00 Αγώνας NBA, 2ος Τελικός (Μ)

20.00 Εκπομπή“ Pick n Roll ”





COSMOTEsport 5 HD

15.10 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, 3ος Αγώνας, Σέρρες (Μ)

17.35 NASCAR Cup Series, Dover AAA 400, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.00 NASCAR Cup Series, Dover AAA 400, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

22.00 Moto3 Gran Premio d' Italia Oakley, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport 6 HD

η Αγωνιστική (Μ) 14.20 Φλένσμπουργκ-ΡάινΝέκαρ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 31Αγωνιστική (Μ)

FIVBVolleyballWorldLeague , 1η Αγωνιστική (Μ) 16.00 Σερβία-ΗΠΑ,, 1Αγωνιστική (Μ)

18.30 Εκπομπή “ Topspin ” (Μ)

22.00 Ντοκιμαντέρ: ESPN 30 for 30: Hillsborough (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

21.30 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

21.30Αρμάνι Μιλάνο-Τρέντο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)









Τετάρτη07.06.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Κύπρος-Εσθονία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 5η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Εκπομπή “PregameLegends 2004 vs Inter For Ever” ( Ζ Εκπομπή

20.30 Legends 2004-InterForEver, ΔιεθνήςΦιλικόςΑγώνας Ποδοσφαίρου (Z) ΔιεθνήςΦιλικόςΑγώνας Ποδοσφαίρου

22.30 Εκπομπή “PostgameLegends 2004 vs Inter For Ever” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Λάτσιο-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

19:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

21:00 Αφιέρωμα “ MostWanted ”: Άρσεναλ-Σάντερλαντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

23:00 Αφιέρωμα “ MostWanted ”: Χέρτα Βερολίνου-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 32η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

17.30 Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Καϊζερσλάουτερν-Στουτγκάρδη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 5η Αγωνιστική (Μ)

21.30 Μπάγερν Μονάχου-Ίνγκολσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική (Μ)

23.30 Legends 2004 vsInterForEver , ΔιεθνήςΦιλικόςΑγώνας Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport4HD

03.00 Dallas Wings-Washington Mystics, WNBA Regular Season ( Ζ

13.30 NBADaily

14.05 Εκπομπή “Pick n Roll” ( Μ Εκπομπή

21.30 Dallas Wings-Washington Mystics, WNBA Regular Season ( Μ





COSMOTEsport5HD

17.55 MotoGP Gran Premio d' Italia Oakley, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.00 MotoGP Gran Premio d' Italia Oakley, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

22.00 IDEMITSU Asia Talent Cup, Asia Road Racing Championship, 1 οςΑγώνας ( Μ Αγώνας

23.00 IDEMITSU Asia Talent Cup, Asia Road Racing Championship, 2 οςΑγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport 6 HD

Η Αγωνιστική (Μ) 14.40 Ράιν Νέκαρ-Κίελο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 32Αγωνιστική (Μ)

FIVBVolleyballWorldLeague , 1η Αγωνιστική (Μ) 16.15 Ιταλία-Πολωνία,, 1Αγωνιστική (Μ)

Η Αγωνιστική (Ζ) 21.15 Βέτσλαρ-Ράιν Νέκαρ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 33Αγωνιστική (Ζ)

FIVBVolleyballWorldLeague , 1η Αγωνιστική (Μ) 23.00 Ελλάδα-Μεξικό,, 1Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

21.30 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

21.30 Βενέτσια-Αβελίνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)









Πέμπτη08.06.17

COSMOTEsport 1 HD

16.30 Legends 2004- InterForEver , ΔιεθνήςΦιλικόςΑγώναςΠοδοσφαίρου ( M )

18.30 Βοσνία-Γιβραλτάρ, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 5η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Βέλγιο-Ελλάδα, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 5η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Legends 2004- InterForEver , ΔιεθνήςΦιλικόςΑγώνας Ποδοσφαίρου ( M )





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Μίλαν-Ουντινέζε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

21.00Αφιέρωμα “ MostWanted ”: Κολονία-Χέρτα Βερολίνου, 25η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Αφιέρωμα “ MostWanted ”: Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια, 26η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.30 ΜπάγερνΜονάχου-Ίνγκολσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική (Μ)

18.30 Χέρτα Βερολίνου-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική (Μ)

20.30 Ανόβερο-Καρλσρούη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 6η Αγωνιστική (Μ)

22.30 Λειψία-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Μ)









COSMOTEsport 4 HD

04.00 Αγώνας NBA, 3ος Τελικός (Ζ)

16.35 Αγώνας Stoiximan.gr Basket League, Playoffs ( Μ Αγώνας

19.10 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

21.05 Αγώνας NBA, 3ος Τελικός (Μ)





COSMOTEsport5HD

15.20 Formula E, Παρίσι , Αγώνας ( Μ ΠαρίσιΑγώνας

18.25 IDEMITSU Asia Talent Cup, Asia Road Racing Championship, 1 οςΑγώνας ( Μ Αγώνας

19.25 IDEMITSU Asia Talent Cup, Asia Road Racing Championship, 2 οςΑγώνας ( Μ Αγώνας

20.25 NASCAR Cup Series, Dover AAA 400, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

16.30 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή

18.00 Ιταλία - Βραζιλία , FIVBVolleyballWorldLeague, 1 η Αγωνιστική ( Μ ΙταλίαΒραζιλίαΑγωνιστική

21.00 Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας (Μ)

ESPN 30 for 30: Angry Sky 22.30 Ντοκιμαντέρ:3030:





COSMOTEsport 7 HD

21.30 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)









Παρασκευή09.06.17

COSMOTEsport 1 HD

17.30 Βέλγιο-Ελλάδα, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 5η Αγωνιστική (Μ)

20.30 Εκπομπή “European Qualifiers, Pregame Bosnia Herzegovina-Greece” ( Ζ Εκπομπή

21.45 Βοσνία-Ελλάδα, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Εκπομπή“ European Qualifiers ” (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Ρόμα-Σαμπντόρια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Εσθονία-Βέλγιο, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Λετονία-Πορτογαλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Ανόβερο-Καρλσρούη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 6η Αγωνιστική (Μ)

16.30 Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Γιουβέντους-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFA Champions League, Τελικός (Μ)

21.45 Σουηδία-Γαλλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 4 HD

14.25 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

16.25 Αγώνας Τουρκικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Playoffs (Μ)

19.00 Αγώνας NBA, 3ος Τελικός (Μ)

21.45 Γιβραλτάρ-Κύπρος, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport5HD

09.55 Moto3 Gran Premi Monster Energy de Catalunya, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

10.50 MotoGPGran Premi Monster Energy de Catalunya, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

11.50 Moto2Gran Premi Monster Energy de Catalunya, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

14.05 Moto3 Gran Premi Monster Energy de Catalunya, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

15.00 MotoGPGran Premi Monster Energy de Catalunya, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

16.00 Moto2Gran Premi Monster Energy de Catalunya, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

13.30 Ισπανία - Ελλάδα , FIVBVolleyballWorldLeague, 1 η Αγωνιστική ( Μ ΙσπανίαΕλλάδαΑγωνιστική

FIVBVolleyballWorldLeague , 1η Αγωνιστική (Ζ) 16.00 Βενεζουέλα-Ελλάδα,, 1Αγωνιστική (Ζ)

18.30 Εκπομπή “ Topspin ” (Μ)

FIVBVolleyballWorldLeague , 1η Αγωνιστική (Ζ) 21.30 Γαλλία-Ρωσία,, 1Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport7HD

16.50 FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

20.50 FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές





COSMOTEsport 8 HD

η Αγωνιστική (Ζ) 21.45 Ολλανδία-Λουξεμβούργο, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6Αγωνιστική (Ζ)









Σάββατο10.06.17





COSMOTEsport 1 HD

16.45 Βοσνία, Ελλάδα, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Σκωτία-Αγγλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Γερμανία-Σαν Μαρίνο, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Εκπομπή“ European Qualifiers ” (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

16.45 Φιορεντίνα-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Σλοβενία-Μάλτα, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Νορβηγία-Τσεχία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Λιθουανία-Σλοβακία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

17.00 Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Καζακστάν-Δανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Πολωνία-Ρουμανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

04.00 Αγώνας NBA, 4ος Τελικός (Ζ)

13.25 NBADaily

17.05 Αγώνας Stoiximan.gr Basket League, Playoffs ( Μ Αγώνας

21.00 Αγώνας NBA, 4ος Τελικός (Μ)





COSMOTEsport5HD

09.55 Moto3 Gran Premi Monster Energy de Catalunya, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

10.50 MotoGPGran Premi Monster Energy de Catalunya, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

11.50 Moto2Gran Premi Monster Energy de Catalunya, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

13.30 Moto3 Gran Premi Monster Energy de Catalunya, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

14.25 MotoGPGran Premi Monster Energy de Catalunya, 4 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

15.05 MotoGPGran Premi Monster Energy de Catalunya, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

16.00 Moto2Gran Premi Monster Energy de Catalunya, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

η Αγωνιστική (Ζ) 21.45 Μαυροβούνιο-Αρμενία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 6 HD

FIVBVolleyballWorldLeague , 1η Αγωνιστική (Ζ) 16.00 Ελλάδα-Κατάρ,, 1Αγωνιστική (Ζ)

18.30 Ντοκιμαντέρ , ESPN 30 for 30: Hillsborough ( Μ Ντοκιμαντέρ

ος Τελικός (Ζ) 21.00 Αγώνα Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, 1Τελικός (Ζ)

FIVBVolleyballWorldLeague , 1η Αγωνιστική (Μ) 23.00 Βραζιλία-Πολωνία,, 1Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport7HD

16.50 FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

19.50 FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές





COSMOTEsport8HD

16.30 FormulaE Βερολίνο , 1 ος Αγώνας ( Ζ ΒερολίνοΑγώνας

19.00 Αζερμπαϊτζάν-Βόρειος Ιρλανδία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)

Κυριακή11.06.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Σκωτία-Αγγλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Ιρλανδία-Αυστρία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ιταλία-Λίχτενσταϊν, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Εκπομπή“ European Qualifiers ” (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

14.55 Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 4η Αγωνιστική (Μ)

16.45 Ίντερ-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Φινλανδία-Ουκρανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ισραήλ-Αλβανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

16.15 Γιουβέντους-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFA Champions League, Τελικός (Μ)

19.00 Μολδαβία-Γεωργία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Σερβία-Ουαλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport4HD

03.00 San Antonio Stars-Chicago Sky, WNBA Regular Season ( Ζ

16.10 Cleveland Cavaliers vs Golden State Warriors,NBAFinals, 4 οςΤελικός ( Μ Τελικός

19.30 Εκπομπή « Pregame Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός Superfoods” ( Z )

21.00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Superfoods, Stoiximan.gr Basket League ( Ζ ΟλυμπιακόςΠαναθηναϊκός

23.00 Εκπομπή «Postgame Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Superfoods” (Z) ΕκπομπήΟλυμπιακόςΠαναθηναϊκός





COSMOTEsport5HD

09.35 Moto3 Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Warm Up ( Ζ

10.05 Moto2 Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Warm Up ( Ζ

10.35 MotoGP Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Warm Up ( Ζ

11.45 Moto3 Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

13.05 Moto2 Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

14.30 MotoGP Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

19.00 Εκπομπή “Grand Prix” ( Ζ Εκπομπή

20.45 FORMULA 1GRAND PRIX DU CANADA, Αγώνας ( Ζ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

14.00 Ελλάδα - Κατάρ , FIVBVolleyballWorldLeague, 2 ηΑγωνιστική ( Μ ΕλλάδαΚατάρΑγωνιστική

η Αγωνιστική (Μ) 16.30 Αγώνας Γερμανικού Πρωταθλήματος Χάντμπολ, 34Αγωνιστική (Μ)

FIVBVolleyballWorldLeague , 2ηΑγωνιστική ( Z ) 19.00 Ελλάδα-Εσθονία,, 2Αγωνιστική (

21.30 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30: Angry Sky ( Μ Ντοκιμαντέρ





COSMOTEsport7HD

10.00 WRC Ιταλία , SS17 Sassari - Argentiera 1, Αγώνας ( Ζ ΙταλίαΑγώνας

13.00 WRC Ιταλία , SS19 Sassari - Argentiera 2 Power Stage, Αγώνας ( Ζ ΙταλίαΑγώνας

16.30 Ιταλία - Ρωσία , FIVBVolleyballWorldLeague, 2 ηΑγωνιστική (Z) ΙταλίαΡωσίαΑγωνιστική

η Αγωνιστική (Ζ) 21.45 Κόσοβο-Τουρκία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

FormulaE Βερολίνο, 2οςΑγώνας (Ζ) 16.30Βερολίνο, 2Αγώνας (Ζ)

NASCAR Cup Series , Pocono 400, Αγώνας (Ζ) 22.00400, Αγώνας (Ζ)





Δευτέρα12.06.17

COSMOTEsport 1 HD

η Αγωνιστική(Μ) 14.00 Ιταλία-Λίχτενσταϊν, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6Αγωνιστική(Μ)

η Αγωνιστική(Μ) 16.00 Ισραήλ-Αλβανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6Αγωνιστική(Μ)

η Αγωνιστική(Μ) 19.00 Ισλανδία-Κροατία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6Αγωνιστική(Μ)

TheChampions : Τσέλσι-Μάντσεστερ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 31η Αγωνιστική (Μ) 22.00 Αφιέρωμα:: Τσέλσι-Μάντσεστερ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 31Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Μίλαν-Λάτσιο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Σεβίλη-Μπέτις, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Ουντινέζε-Φιορεντίνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Βόλφσμπουργκ-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 8η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Ντινάμο Δρέσδης-Στουτγκάρδη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 9η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 8η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

14.00 NBADaily

14.35 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, 1ος Τελικός (Μ)

17.10 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, 1ος Τελικός (Μ)

19.10 Αγώνας Stoiximan.gr Basket League, Playoffs ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport5HD

18.25 MotoGP Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Αγώνας ( Μ Αγώνας

20.00 WRC Ιταλίας , Στιγμιότυπα ( Μ ΙταλίαςΣτιγμιότυπα

21.00 IDEMITSU Asia Talent Cup, Asia Road Racing Championship, 1ος Αγώνας ( Μ Αγώνας

22.00 IDEMITSU Asia Talent Cup, Asia Road Racing Championship, 2ος Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

15.00 Ελλάδα - Εσθονία , FIVBVolleyballWorldLeague, 2 ηΑγωνιστική ( Μ ΕλλάδαΕσθονίαΑγωνιστική

17.30 Montreux Volley Masters, Τελικός ( Μ Τελικός

20.00 Εκπομπή “Topspin” Εκπομπή

21.30 Ελλάδα - Εσθονία , FIVBVolleyballWorldLeague, 2 ηΑγωνιστική ( Μ ΕλλάδαΕσθονίαΑγωνιστική





COSMOTEsport 7 HD

ος Τελικός (Ζ) 21.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, 2Τελικός (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

ος Τελικός (Ζ) 21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, 2Τελικός (Ζ)









Τρίτη13.06.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 31η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Γιβραλτάρ-Κύπρος, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Βοσνία-Ελλάδα, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Αφιέρωμα: TheChampions : Λειψία-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 33η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Ρόμα-Κροτόνε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Γρανάδα-Μπιλμπάο, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Τζένοα-Νάπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 8η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Βόλφσμπουργκ-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 9η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Σαν Πάουλι-Νυρεμβέργη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 11η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Ντόρτμουντ-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 9η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport4HD

04.00 Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers, NBA Finals, 5 οςΤελικός ( Ζ Τελικός

14.00 NBADaily

19.30 Εκπομπή “Pick n Roll” Εκπομπή

21.00 Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers, NBA Finals, 5 οςΤελικός ( Μ Τελικός





COSMOTEsport5HD

11.10 NASCAR Cup Series, Pocono 400, Αγώνας ( Μ Αγώνας

14.10 Εκπομπή “Grand Prix” ( Μ Εκπομπή

15.55 FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA ( Μ

21.00 NASCAR Cup Series, Pocono 400, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα





COSMOTEsport6HD

16.00 Νισικόρι - Ντολγκομπόλοφ , Α TP 250 Argentina Open, Τελικός ( Μ ΝισικόριΝτολγκομπόλοφΤελικός

18.00 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή

19.30 Βραζιλία - Πολωνία , FIVBVolleyballWorldLeague, 2 η Αγωνιστική ( Μ ΒραζιλίαΠολωνίαΑγωνιστική

22.00 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30: The Book of Manning ( Μ Ντοκιμαντέρ









Τετάρτη14.06.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00Λειψία-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 33η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Σερβία-Ουαλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Σουηδία-Γαλλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Αφιέρωμα: TheChampions : Γιουβέντους-Μίλαν, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 28η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Φιορεντίνα-Μίλαν, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Σπόρτινγκ Χιχόν-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Τορίνο-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Λας Πάλμας-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Ντόρτμουντ-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 9η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Αμβούργο-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 10η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Μπράουνσβαϊγκ-Ανόβερο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 12η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Λεβερκούζεν-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 11η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport4HD

05.00 Los Angeles Sparks-Dallas Wings, WNBA Regular Season ( Ζ

17.00 Los Angeles Sparks-Dallas Wings, WNBA Regular Season ( Μ

19.00 Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers, NBA Finals, 5 οςΤελικός ( Μ Τελικός

22.30 Los Angeles Sparks-Dallas Wings, WNBA Regular Season ( Μ





COSMOTEsport5HD

12.15 Moto3 Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Αγώνας ( Μ Αγώνας

13.35 Moto2 Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Αγώνας ( Μ Αγώνας

14.55MotoGP Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Αγώνας ( Μ Αγώνας

17.00 NASCAR Cup Series, Pocono 400, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

14.25 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή

15.55 Τζόνσον - Μπελούτσι , Α TP 250 Χιούστον , Τελικός ( Μ ) ΤζόνσονΜπελούτσιΧιούστονΤελικός

19.00 Montreux Volley Masters, Τελικός ( Μ Τελικός

FIVBVolleyballWorldLeague , 2η Αγωνιστική (Μ) 21.30 Ιταλία-Ρωσία,, 2Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

ος Τελικός (Ζ) 21.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, 3Τελικός (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

ος Τελικός (Ζ) 21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, 3Τελικός (Ζ)









Πέμπτη15.06.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Γιουβέντους-Μίλαν, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 28η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Κόσοβο-Τουρκία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Σκωτία-Αγγλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Αφιέρωμα: TheChampions : Μάλαγα-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Ίντερ-Μπολόνια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Μπιλμπάο-Σεβίλη, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Παλέρμο-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ντεπορτίβο λα Κορούνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Λεβερκούζεν-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 11η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 11η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Φορτούνα Ντίσελντορφ-Ανόβερο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 14η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 12η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport4HD

14.00 NBADaily

17.00 Αγώνας Stoiximan.gr Basket League, Playoffs ( Μ Αγώνας

19.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, 3ος Τελικός (Μ)

21.30 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, 3ος Τελικός (Μ)





COSMOTEsport5HD

15.00 FormulaE, Βερολίνο , 1 ος Αγώνας ( Μ ΒερολίνοΑγώνας

16.55 FormulaE , Βερολίνο, 2ος Αγώνας (Μ)

18.50 Εκπομπή “Grand Prix” ( Μ Εκπομπή

20.35 FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA ( Μ





COSMOTEsport6HD

16.00 Α TP 250 Λιόν , Τελικός ( Μ ΛιόνΤελικός

FIVBVolleyballWorldLeague , 3η Αγωνιστική (Ζ) 18.25 Ιράν-ΗΠΑ,, 3Αγωνιστική (Ζ)

22.00 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30: Chasing Tyson ( Μ Ντοκιμαντέρ

23.25 Εκπομπή “Topspin” ( Μ ) Εκπομπή





COSMOTEsport7HD

21.25 Πολωνία - Ρωσία , FIVB Volleyball World League, 3 ηΑγωνιστική ( Ζ ΠολωνίαΡωσίαΑγωνιστική









Παρασκευή16.06.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Μάλαγα-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Ισραήλ-Αλβανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Ιταλία-Λίχτενσταϊν, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Αφιέρωμα: TheChampions : Τσέλσι-Σάντερλαντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Ουντινέζε-Λάτσιο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Θέλτα-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Αταλάντα-Νάπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 12η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Λειψία-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 13η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Άουε-Στουτγκάρδη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 15η Αγωνιστική (Μ)

23.30 Μπάγερν Μονάχου-Βόλφσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 14η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport4HD

04.00 Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors, NBA Finals, 6 οςΤελικός ( Ζ Τελικός

14.00 NBADaily

18.30 Εκπομπή “Pick n Roll” ( Μ Εκπομπή

21.00 Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors, NBA Finals, 6 οςΤελικός ( Μ Τελικός





COSMOTEsport5HD

14.35 NASCAR Cup Series, Pocono 400, Αγώνας ( Μ Αγώνας

18.35 Moto3 Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Αγώνας ( Μ Αγώνας

19.55 Moto2 Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.15MotoGP Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

13.55 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή

15.40 Πολωνία - Ρωσία , FIVBVolleyballWorldLeague, 3 ηΑγωνιστική ( Μ ΠολωνίαΡωσίαΑγωνιστική

18.10 Ιταλία - Γαλλία , FIVBVolleyballWorldLeague, 3 ηΑγωνιστική ( Ζ ΙταλίαΓαλλίαΑγωνιστική

21.10 Ιράν - ΗΠΑ , FIVBVolleyballWorldLeague, 3 ηΑγωνιστική ( Μ ΙράνΗΠΑΑγωνιστική





COSMOTEsport 7 HD

ος Τελικός (Ζ) 21.00 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, 4Τελικός (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

ος Τελικός (Ζ) 21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, 4Τελικός (Ζ)









Σάββατο 17.06.17





COSMOTEsport 1 HD

14.00 Γιβραλτάρ-Κύπρος, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

16.00 Τσέλσι-Σάντερλαντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

18.30 Βοσνία-Ελλάδα, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Αφιέρωμα: TheChampions : Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Τορίνο-Φιορεντίνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Σεβίλη-Αλαβές, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Ρόμα-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Μπάγερν Μονάχου-Βόλφσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 14η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Χόφενχαϊμ-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 15η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Νυρεμβέργη-Καϊζερσλάουτερν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 17η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Μπάγερν Μονάχου-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 16η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

13.50 Αγώνας Ισπανικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, 4ος Τελικός (Μ)

17.00 Αγώνας Τουρκικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Playoffs (Μ)

19.00 Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors, NBA Finals, 6 οςΤελικός ( Μ Τελικός

22.00 Αγώνας Stoiximan.gr Basket League, Playoffs ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport5HD

13.30 WRC Ιταλίας , SS19 Sassari - Argentiera 2 Power Stage, Αγώνας ( Μ ΙταλίαςΑγώνας

17.15 FormulaE , Βερολίνο, 1ος Αγώνας (Μ)

19.10 FormulaE , Βερολίνο, 2ος Αγώνας (Μ)

22.05 NASCAR Cup Series, Pocono 400, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα





COSMOTEsport6HD

00.10 Βραζιλία - Βουλγαρία , FIVBVolleyballWorldLeague, 3 ηΑγωνιστική ( Ζ ΒραζιλίαΒουλγαρίαΑγωνιστική

03.10 Αργεντινή - Σερβία , FIVBVolleyballWorldLeague, 3 ηΑγωνιστική ( Ζ ΑργεντινήΣερβίαΑγωνιστική

18.25 ΗΠΑ - Ρωσία , FIVBVolleyballWorldLeague, 3 ηΑγωνιστική ( Ζ ΗΠΑΡωσίαΑγωνιστική

21.00 Ντοκιμαντέρ , ESPN 30 for 30: The Book of Manning ( Μ Ντοκιμαντέρ

Σημαντικά αθλητικά γεγονότα και δυνατά Highlights έρχονται στο χαρτοφυλάκιο αθλητικών καναλιών "" (το χρονικό διάστημα ""...Nicolas A....21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Ζ)21.45 Αγώνας Ιταλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, 1Τελικός (Ζ)