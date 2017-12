Τελευταία ενημέρωση 22/06:

20.00 Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 14η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Αφιέρωμα: EuropeanClassics : Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 28η Αγωνιστική (Μ)

16.00 Κροτόνε-Πεσκάρα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 16η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Σεβίλη-Μάλαγα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 16η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Ρόμα-Μίλαν, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 16η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 16η Αγωνιστική (Μ)

15.20 Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Βόλφσμπουργκ-Μπράουνσβαϊγκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Αγώνες κατάταξης (Μ)

20.00 Μόναχο 1860-Ρέγκενσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2ης κατ., Αγώνες κατάταξης (Μ)

22.05 Μπράουνσβαϊγκ-Βόλφσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Αγώνες κατάταξης (Μ)

18.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 15η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Μπριζ-Πόρτο, UEFAChampionsLeague , ΦάσηΟμίλων (Μ)

22.00 Αφιέρωμα: Μεγάλες Ανατροπές: Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 24η Αγωνιστική( M )

17.00 Λάτσιο-Φιορεντίνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 17η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Οσασούνα-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 17η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Σεβίλη, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 17η Αγωνιστική (Μ)

17.50 Λεβερκούζεν-Μονακό, UEFAYouthLeague , Φάση Ομίλων (Μ)

19.50 ΠΑΟΚ-Ξάνθη, Κύπελλο Ελλάδας, Προημιτελική Φάση (Μ)

21.50 Ανασκόπηση Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (Μ)

22.40 Ανασκόπηση Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου(Μ)

15.25 AntetokounBrosEvent 2017, A θήνα (Μ)

18.00 Ιστανμπούλ BBSK -Αναντολού Εφές, Τούρκικο Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 1η Αγωνιστική (Μ)

19.40 Oregon - Baylor , NCAA Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Μ)

NBA: MVP of the Season (M)

18.00 Έβερτον-Άρσεναλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 16η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Νάπολι-Μπεσίκτας, UEFAChampionsLeague , ΦάσηΟμίλων (Μ)

22.00 Αφιέρωμα: Μεγάλες Ανατροπές, Σουόνσι-Κρίσταλ Πάλας, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 13ηΑγωνιστική

17.00 Τζένοα-Παλέρμο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 17η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Ρεάλ Μαδρίτης-Γρανάδα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 17η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Γιουβέντους-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 17η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 17η Αγωνιστική (Μ)

17.40 Άγιαξ-Γιουβέντους, UEFAYouthLeague , ΦάσηΟμίλων (Μ)

19.40 Ατρόμητος Αθηνών-Ολυμπιακός ΣΦΠ, Κύπελλο Ελλάδας, Προημιτελική Φάση (Μ)

21.50 Ανασκόπηση Αγγλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (Μ)

22.40 Ανασκόπηση Ιταλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου(Μ)

16.05Μπανβίτ-Νταρουσάφακα, Τούρκικο Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 2η Αγωνιστική (Μ)

18.30 Duke - Kansas , NCAA Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Μ)

NBA: MVP of the Season (M)

18.00 Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 17ηΑγωνιστική

20.00 Μπάγερν Μονάχου-Αϊντχόφεν, UEFAChampionsLeague , ΦάσηΟμίλων (Μ)

22.00 Αφιέρωμα: Μεγάλες Ανατροπές, Ρόμα-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 36ηΑγωνιστική (Μ)

15.00 Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 17η Αγωνιστική (Μ)

17.00 Αταλάντα-Έμπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 18η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Ίντερ-Λάτσιο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 18η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Σεβίλη-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 18η Αγωνιστική (Μ)

17.45ΑτλέτικοΜαδρίτης-Σεβίλη, UEFAYouthLeague , Φάσητων 16 (Μ)

20.15Παναθηναϊκός ΑΟ-ΠΑΟΚ, Κύπελλο Ελλάδας, Ημιτελική Φάση (Μ)

22.15 Ανασκόπηση Ισπανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (Μ)

23.15 Ανασκόπηση Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου(Μ)

14.30 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 2η Αγωνιστική (Μ)

16.45 Γεζιλγκιρεσούν-Φενέρμπαχτσε, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 3η Αγωνιστική (Μ)

NBA: MVP of the Season (M)

18.00 Έβερτον-Λίβερπουλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 17ηΑγωνιστική

20.00 Λέγκια Βαρσοβίας-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFAChampionsLeague , ΦάσηΟμίλων (Μ)

22.00 Αφιέρωμα: Μεγάλες Ανατροπές, Λειψία-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 33ηΑγωνιστική

16.30 Κάλιαρι-Σασουόλο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 18η Αγωνιστική (Μ)

18.30 Μπαρτσελόνα-Λας Πάλμας, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 18η Αγωνιστική (Μ)

21.10 Φιορεντίνα-Νάπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 18η Αγωνιστική (Μ)

23.15 Βαλένθια-Εσπανιόλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 18η Αγωνιστική (Μ)

18.10 ΡεάλΜαδρίτης-Άγιαξ, UEFAYouthLeague , ΠροημιτελικήΦάση (Μ)

20.05 Ολυμπιακός ΣΦΠ-ΑΕΚ, Κύπελλο Ελλάδας, Ημιτελική Φάση (Μ)

22.10 Ανασκόπηση Ιταλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (Μ)

23.10 Ανασκόπηση Αγγλικό Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου(Μ)

14.30 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 3η Αγωνιστική (Μ)

16.45 Γκαζιαντέπ-Γαλατάσαραϊ, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 4η Αγωνιστική (Μ)

NBA: MVP of the Season (M)

22.00 ESPN 30 for 30: No Crossover: The Trial of Allen Iverson (