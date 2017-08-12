Νέα Ενημέρωση 19/08:
Τα σημαντικότερα "ERT World Highlights 19 - 25 Αυγούστου" τρέχουν στη ζώνη Clarke και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του διεθνές δημόσιου δορυφορικού καναλιού της ΕΡΤ, για τους Έλληνες ομογενείς σε όλη την υφήλιο...
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ERT World Highlights 19 - 25 Αυγούστου...
Σύνθεση και Ροή Προγράμματος
Τα σημαντικότερα "ERT World Highlights 19 - 25 Αυγούστου" τρέχουν στη ζώνη Clarke και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του διεθνές δημόσιου δορυφορικού καναλιού της ΕΡΤ, για τους Έλληνες ομογενείς σε όλη την υφήλιο...
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ERT World Highlights 19 - 25 Αυγούστου...
Σύνθεση και Ροή Προγράμματος
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/8
12.30 ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
13.30 ΔΙΑΣΠΟΡΑ
15.00ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16.00 ΣΤΟΥΣΗΧΟΥΣΤΟΥΜΠΙΓΚΜΠΕΝ
17.00 ONEWAYTICKET
18.00 ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.1520ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
18.30 ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ-ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
19.00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
20.00 ΒΟΤΑΝΑ , ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
20.55ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23.00ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
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00.10 ΔΙΑΣΠΟΡΑ
01.30 ONEWAYTICKET
02.30 ΣΤΟΥΣΗΧΟΥΣΤΟΥΜΠΙΓΚΜΠΕΝ
03.30 ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ-ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
04.00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/8
08.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
11.30 ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ
12.00ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.30 ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ
13.05ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
15.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
17.00 28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ
18.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.15 20ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
18.30 ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ –ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
19.00 ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ
20.00 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
20.55ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
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01.00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
02.00 ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ
02.30ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ – ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
12.30 Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
13.30ΕΞΑΝΤΑΣ
14.30ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ
18.50 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ
19.40Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
20.45 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.55ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΡΙΤΗ 22/8
18.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.50 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ
19.40 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
20.45 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.55ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8
12.30 Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
13.30BORDERS
14.30ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
18.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.50 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ
19.40 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
20.45 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.55ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.30 Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
13.30ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
14.30 SOCIALGROWTH
15.00 ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.50 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
19.45 ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
20.45 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.55ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
05.1024 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
06.00 ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
13.00ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ
14.00 ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
15.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.50 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ
19.40 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
20.45 Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ
20.55ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ