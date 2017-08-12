ERT World Highlights 19 - 25 Αυγούστου...

Νέα Ενημέρωση 19/08:
Τα σημαντικότερα "ERT World Highlights 19 - 25 Αυγούστου" τρέχουν στη ζώνη Clarke και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του διεθνές δημόσιου δορυφορικού καναλιού της ΕΡΤ, για τους Έλληνες ομογενείς σε όλη την υφήλιο...





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ERT World Highlights 19 - 25 Αυγούστου...
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Σύνθεση και Ροή Προγράμματος

ΣΑΒΒΑΤΟ   19/8


07.00        ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

10.00ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

11.05ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

12.00        ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

12.30        ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ

13.30         ΔΙΑΣΠΟΡΑ

15.00ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00        ΣΤΟΥΣΗΧΟΥΣΤΟΥΜΠΙΓΚΜΠΕΝ

17.00        ONEWAYTICKET

18.00         ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.1520ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

18.30         ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ-ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

19.00         ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

20.00          ΒΟΤΑΝΑ , ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

20.55ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00          24 ΩΡΕΣ  ΕΛΛΑΔΑ

23.00ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
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00.10         ΔΙΑΣΠΟΡΑ
01.30         ONEWAYTICKET
02.30         ΣΤΟΥΣΗΧΟΥΣΤΟΥΜΠΙΓΚΜΠΕΝ
03.30         ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ-ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
04.00         ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
05.00         ΒΟΤΑΝΑ , ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
06.00         24 ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
06.50         ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

  
ΚΥΡΙΑΚΗ     20/8


08.00          ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

10.30          ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

11.30          ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ

12.00ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

12.30          ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ

13.05ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

15.00          ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00           ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

17.00          28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ

18.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.15           20ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

18.30           ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ –ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

19.00           ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ

20.00           ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

20.55ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

22.00          ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
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01.00          ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
02.00        ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ
02.30ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ – ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
03.00        ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
04.00         28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ
05.00          ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ
06.00ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
           

ΔΕΥΤΕΡΑ   21/8



07.00           ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

10.00   ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΙΑ

11.00           ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ

11.30           ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ

12.00            ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

12.30           Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ

13.30ΕΞΑΝΤΑΣ

14.30ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ

15.00            ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00  ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ

18.00  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.15 Η ΖΩΗ ΜΟΥ , Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

18.50           Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ

19.40Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

20.45           Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

20.55ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Μ)

23.00ERT3.GR    (Μ)
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00.30Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
01.20ΕΞΑΝΤΑΣ
02.15ΧΩΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ
02.45          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ
03.15          ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ
05.10Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ
06.00          Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ



ΤΡΙΤΗ        22/8



07.00           ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

10.00ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΙΑ

11.00           ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

11.30           ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ

12.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

12.30          Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ

13.30ΕΡΤ report

14.30          ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

15.00           ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00  ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ

18.00  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.15Η ΖΩΗ ΜΟΥ , Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

18.50          Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ

19.40          Η  ΜΗΧΑΝΗ  ΤΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ

20.45          Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

20.55ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00         Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Μ)

23.00ERT3.GR    (Μ)
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00.30          Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
01.20ΕΡΤ report
02.15ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
02.45          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ  
03.15          ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ
05.10          Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ
06.00          Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


ΤΕΤΑΡΤΗ   23/8


07.00           ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

10.00           ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΙΑ

11.00           ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

11.30          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ

12.00            ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ

12.30          Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ

13.30BORDERS

14.30ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

15.00            ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00  ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ

18.00  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.15            Η ΖΩΗ ΜΟΥ , Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

18.50          Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ

19.40          Η  ΜΗΧΑΝΗ  ΤΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ

20.45           Ο  ΚΑΙΡΟΣ  ΣΤΗΝ ΩΡΑ  ΤΟΥ

20.55ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00           Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ  (Μ)

23.00ERT3.GR(Μ)
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00.30Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
01.20BORDERS
02.15ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
02.45          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ
03.15          ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ
05.10          Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ
06.00          Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


ΠΕΜΠΤΗ   24/8



07.00          ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

10.00          ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΙΑ

11.00         ΕΛΛΗΙΝΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

11.30          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ

12.00          ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

12.30          Ο  ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ

13.30ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

14.30          SOCIALGROWTH

15.00           ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00           ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ

18.00  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.15           Η ΖΩΗ ΜΟΥ , Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

18.50           24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ

19.45           ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

20.45           Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

20.55ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00           Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ  (Μ)

23.00ERT3.GR (Μ)
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00.30Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
01.20          ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
02.15ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
02.45          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ
03.15          ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ
05.1024 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
06.00           ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ          25/8


07.00          ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

10.00          ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΙΑ

11.00          ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

11.30          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ

12.00          ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

12.30         Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ

13.00ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ

14.00          ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

15.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00  ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ

18.00  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.15           Η ΖΩΗ ΜΟΥ , Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

18.50          Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ

19.40          Η  ΜΗΧΑΝΗ  ΤΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ

20.45         Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ

20.55ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00           Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ  (Μ)

23.00ERT3.GR (Μ)
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00.30Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
01.00ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ
02.00          ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
02.30          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ    
03.00ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ
05.00          Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΟΥ
06.00          Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ