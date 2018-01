28/12 - Astra 2G - 28.2E Highlights: NOW 90s FTA κινητικότητα στις 28.2Ε...

Το MTVγιορτάζει την επιστροφή του στην Ελεύθερη Τηλεόραση και πιο συγκεκριμένα αυτό που απευθύνεται στις γερμανόφωνες χώρες μέσω της τροχιακής θέσης Astra 19.2E (καθώς τα θεματικά του κανάλια παραμένουν στη συνδρομητική τηλεόραση)… Η γιορτή ξεκινά από το πρωί στις 23 Δεκεμβρίου με τις μουσικές εκπομπές "MTV Breakfast Club (07.00), MTV Classics (10.00), MTV Rockzone(12.00) και MTV Likes(13.00)". Αλλά και στη βραδινή ζώνη με τις πρεμιέρες της νέας σειράς ντοκιμαντέρ 'Dare to Live', όπου ο video star Rory Kramer συναντά τους Shawn Mendes,Chainsmokers και Martin Garrix "των οποίων τα όρια διακυβεύονται"…

Nicolas A.