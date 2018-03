Τελευταία ενημέρωση 25/08:

COSMOTESPORT Highlights "03 - 09 Σεπτεμβρίου"…

18:30 Ισπανία-Ιταλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Μ)

20.30 Εκπομπή“ European Qualifiers ” (Ζ)

21.45 Ελλάδα-Βέλγιο, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Εκπομπή“ European Qualifiers ” (Ζ)

14.55 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

16.50 Ρόμα-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Εσθονία-Κύπρος, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Γιβραλτάρ-Βοσνία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Ζ)

15.50 Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Λευκορωσία-Σουηδία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ουγγαρία-Πορτογαλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Μπόχουμ-Ντινάμο Δρέσδης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 4η Αγωνιστική (Μ)

16.00 Βενέτσια-Αβελίνο,Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

23.20 Ρεάλ Μαδρίτης-Μάλαγα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

18.30 Φλένσμπουργκ-Ράιν Νέκαρ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 3η Αγωνιστική (Μ)

22.30 FIVB Μπιτς Βόλεϊ Αμβούργο, Τελική Φάση, Τελικός Γυναικών (Μ)

19.00 Ολλανδία-Βουλγαρία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Ζ)

16.00 Φλένσμπουργκ-Ράιν Νέκαρ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 3η Αγωνιστική (Ζ)

19.00 Νησιά Φερόε-Ανδόρρα, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Λετονία-Ελβετία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Ζ)

17.30 Εσθονία-Κύπρος, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Ελλάδα-Βέλγιο, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Γερμανία-Νορβηγία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Εκπομπή“ European Qualifiers ” (Ζ)

15.00 Αλαβές-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

17.00 Φιορεντίνα-Σαμπντόρια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Αρμενία-Δανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Αγγλία-Σλοβακία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Ζ)

16.45 Μπράγκα-Πόρτο, Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Αζερμπαϊτζάν-Σαν Μαρίνο, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Σλοβενία-Λιθουανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 8η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Ρίο Άβε-Μπενφίκα, Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Μ)

16.00 Βαλένθια-Μπασκόνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

