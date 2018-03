Τελευταία ενημέρωση 07/09:

COSMOTESPORT Highlights "15 - 23 Σεπτεμβρίου"…

Παρασκευή15.09.17

17.00 Ριέκα-ΑΕΚ, UEFAEuropaLeague , Φάση Ομίλων, 1η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Άρσεναλ-Κολονία, UEFAEuropaLeague , Φάση Ομίλων, 1η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

22.00 Μπόρνμουθ-Μπράιτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)

18.35 Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική(Μ)

20.35 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

21.45 Έιμπαρ-Λεγανές, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

19.00 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” (Ζ)

21.30 Ανόβερο-Αμβούργο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

16.15 Τρέντο-Αρμάνι Μιλάνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

ESPN 30 for 30 No Mas - Boxing - Sugar Ray Leonard / Roberto Duran

ESPN 30 for 30: Chasing Tyson

22.00 Βαλένθια-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελική Φάση (Μ)

14.30 Κρίσταλ-Πάλας, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)

17.00 Λίβερπουλ-Μπέρνλι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Τότεναμ-Σουόνσι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Νιούκαστλ-Στόουκ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

14.00 Λεβάντε-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Χετάφε-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Μπέτις-Ντεπορτίβο λα Κορούνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάλαγα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

14.00 Σαν Πάουλι-Ίνγκολσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 6η Αγωνιστική (Ζ)

16.30 Μπάγερν-Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Λειψία-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

21.30 Γουότφορντ-Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

12.05 Μπασκόνια-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

14.05 Φενέρμπαχτσε-Νταρουσάφακα, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

16.30 Βέρντερ Βρέμης-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

18.30 Μπασκόνια-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

19.00 Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

16.30 Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

22.00 Γουέστ Μπρομ-Γουέστ Χαμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

Κυριακή17.09.17

COSMOTEsport 1 HD

15.30 Τσέλσι-Άρσεναλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)

18.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Τζένοα-Λάτσιο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4ηΑγωνιστική (Ζ)

23.45 Τσέλσι-Άρσεναλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

13.00 Αλαβές-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Χιρόνα-Σεβίλη, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Λας Πάλμας-Μπιλμπάο, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

14.30 Χόφενχαϊμ-Χέρτα Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

16.30 Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

19.00 Ντόρτμουντ-Κολονία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

22.30 Εκπομπή "SPORTSHOW" ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

12.50 AntetokounBrosEvent 2017, Αθήνα

16.00 Μίλαν-Ουντινέζε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

19.00 Παναθηναϊκός Superfoods -ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Ζ)

22.00 Παναθηναϊκός Superfoods -ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Μ)





COSMOTEsport5HD

13.00 Εκπομπή "Grand Prix"

14.45 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX, Αγώνας

19.30 Red Bull Air Race World Championship, Γερμανία , Αγώνα

21.45 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX, Αγώνας





COSMOTEsport 6 HD

13.30 Λέμγκο-Μέλσουνγκεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 5η Αγωνιστική (Ζ)

16.00 Νάπολι-Μπενεβέντο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

18.15 EuroBeachSoccerLeague , Τελικός 1ηςΚατηγορίας (Ζ)

20.30 ΡάινΝέκαρ-Μπαρτσελόνα, VELUXEHFChampionsLeague Χάντμπολ, Φάση Ομίλων (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

13.30 Σασουόλο-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

16.00 Τορίνο-Σαμπντόρια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)

22.00 WNBA Playoffs, Ημιτελική Φάση, 3ος Αγώνας (Ζ)





COSMOTEsport8HD

14.30 Euro Beach Soccer League, Αγώνας Μπαράζ , Play-offs (Z)

16.00 Σπαλ-Κάλιαρι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4ηΑγωνιστική (Ζ)

19.00 Κιέβο-Αταλάντα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4ηΑγωνιστική (Ζ)

22.00 NASCAR Cup Series, Chicagoland Tales of the Turtles 400, Αγώνας









Δευτέρα18.09.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

17.00 Λίβερπουλ-Μπέρνλι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Best Match of the Week

22.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

15.00 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης- Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4ηΑγωνιστική (Μ)

17.00 Τζένοα-Λάτσιο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4ηΑγωνιστική (Μ)

19.00 Best Match of the Week

22.00 Εσπανιόλ-Θέλτα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Ντόρτμουντ-Κολονία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

19.00 Best Match of the Week

22.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

16.10 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Superfoods, Stoiximan.gr Basket League, 1ος Τελικός

18.25 Μπασκόνια-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

20.15 WNBA Playoffs, Ημιτελική Φάση, 3ος Αγώνας (Μ)

22.10 Παναθηναϊκός Superfoods -ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Μ)





COSMOTEsport5HD

16.30 Red Bull Air Race World Championship, Γερμανία , Αγώνα

18.50 Εκπομπή "Grand Prix"

20.35 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX, Αγώνας

23.00 NASCAR Cup Series, Chicagoland Tales of the Turtles 400, Αγώνας





COSMOTEsport6HD

18.10 ΡάινΝέκαρ - Μπαρτσελόνα , VELUX EHF Champions League Χάντμπολ , Φάση Ομίλων

20.00 Εκπομπή "Topspin" Εκπομπή

21.45 Εκπομπή "Topspin"

23.30 AIBA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Προημιτελική Φάση (Μ)









Τρίτη19.09.17

COSMOTEsport 1 HD

15.00 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Μπολόνια-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Σασουόλο-Γιουβέντους-Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Χετάφε-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 4η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Βαλένθια-Μάλαγα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)

23.00 Μπαρτσελόνα-Έιμπαρ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

15.00 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

21.30 Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport4HD

17.55 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30: No Crossover: The Trial of Allen Iverson

19.30 ΑΕΚ-Ούνιξ Καζάν, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Ζ)

21.30 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30 Shaq and Dale

22.30 ΑΕΚ-Ούνιξ Καζάν, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Μ)





COSMOTEsport5HD

17.55 MotoGP Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, Στιγμιότυπα

19.00 Red Bull Air Race World Championship, Πορτογαλίας , Magazine

20.00 NASCAR Cup Series, Chicagoland Tales of the Turtles 400, Στιγμιότυπα

21.00 WRC Γερμανίας , Ανασκόπηση





COSMOTEsport6HD

18.35 ATPMasters 1000 Rogers Cup Μόντρεαλ , Στιγμιότυπα

19.30 ATPMasters 1000 Cincinnati, Στιγμιότυπα

21.00 VELUXEHFChampionsLeague Χάντμπολ , Φάση Ομίλων , 1η Αγωνιστική , Στιγμιότυπα

21.30 AIBA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Προημιτελική Φάση (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

21.30 Άουγκσμπουργκ-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

21.30 Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)









Τετάρτη20.09.17

COSMOTEsport 1 HD

15.00 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Γιουβέντους-Φιορεντίνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Μπολόνια-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Μπαρτσελόνα-Έιμπαρ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)

23.00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπέτις, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

15.00 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

21.30 Αμβούργο-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 4 HD

04.00 WNBA Playoffs, Ημιτελική Φάση, 4ος Αγώνας (Ζ)

14.50 ΑΕΚ-Ούνιξ Καζάν, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Μ)

17.00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός Superfoods , Stoiximan.grBasketLeague , 3ος Τελικός (Μ)

22.00 WNBA Playoffs, Ημιτελική Φάση, 4ος Αγώνας (Μ)





COSMOTEsport5HD

15.40 MotoGP Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, Στιγμιότυπα

17.20 Εκπομπή "Grand Prix"

19.10 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX, Αγώνας

21.45 Λάτσιο-Νάπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 6 HD

16.45 Έντμουντ-Τζουμούρ, ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ, 1ος Ημιτελικός (Μ)

18.40 AIBA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Ημιτελική Φάση (Μ)

21.30 Χέρτα Βερολίνου-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 AIBA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Ημιτελική Φάση (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

19.30 Μπενεβέντο-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Μίλαν-Σπαλ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

21.00 Λεγανές-Χιρόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)

23.00 Σεβίλη-Λας Πάλμας, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)









Πέμπτη21.09.17

COSMOTEsport 1 HD

15.00 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

19.15 Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

22.15 Τσέλσι-Άρσεναλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

13.00 Ουντινέζε-Τορίνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

15.00 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

17.00 Αταλάντα-Κροτόνε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)

23.00 Λεβάντε-Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

13.00 Μάιντς-Χόφενχαϊμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

15.00 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Ζ)

21.30 Εκπομπή “Ώρα Κυπέλλου” (Ζ)





COSMOTEsport 4 HD

15.30 ΑΕΚ-Άρης, Stoiximan.grBasketLeague , Τελικός 3ης Θέσης (Μ)

17.35 ΑΕΚ-Ούνιξ Καζάν, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Μ)

19.30 WNBA Playoffs, Ημιτελική Φάση, 4ος Αγώνας (Μ)

21.30 Ολυμπιακός- DusanIvkovicStars , Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Μ)





COSMOTEsport5HD

11.05 Red Bull Air Race World Championship, Γερμανία , Αγώνα

16.00 WRC Γερμανίας , Ανασκόπηση

17.30 NASCAR Cup Series, Chicagoland Tales of the Turtles 400, Αγώνας

21.30 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX, Αγώνας





COSMOTEsport6HD

16.35 ΜπαουτίσταΑγκούτ - Στραφ , ATP 250 Γουίνστον - Σάλεμ , 2ος Ημιτελικός

18.00 ATP 500 Citi Open, Στιγμιότυπα

19.30 Εκπομπή "Topspin"

21.30 AIBA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Τελική Φάση (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

22.00 Θέλτα-Χετάφε, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

21.30 Νυρεμβέργη-Χετάφε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 7η Αγωνιστική (Ζ)









Παρασκευή22.09.17

COSMOTEsport 1 HD

16.30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

18.30 Γουότφορντ-Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

20.25 Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

21.30 Μπάγερν Μονάχου-Βόλφσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα(Μ)

18.05 Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα(Μ)

20.30 Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)

22.30 Γιουβέντους-Φιορεντίνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 5η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Μ)

16.00 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” (Ζ)

21.30 Κύπελλο Ελλάδας, Β’ Φάση, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

02.00 WNBA Playoffs, Ημιτελική Φάση, 5ος Αγώνας ( Z )

13.10 WNBA Playoffs, Ημιτελική Φάση, 5ος Αγώνας ( M )

18.00 Ούνιξ Καζάν-Μακάμπι Τελ Αβίβ, 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ηρακλείου Κρήτης, 1ος Ημιτελικός ( Z )

20.30 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας, 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ηρακλείου Κρήτης, 2ος Ημιτελικός ( Z )





COSMOTEsport5HD

09.55 Moto3 Gran PremioMovistar de Aragón, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές

10.50 MotoGP Gran PremioMovistar de Aragón, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές

11.50 Moto2 Gran PremioMovistar de Aragón, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές

14.05 Moto3 Gran PremioMovistar de Aragón, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές

15.00 MotoGP Gran PremioMovistar de Aragón, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές

16.00 Moto2 Gran PremioMovistar de Aragón, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές





COSMOTEsport6HD

17.00 ΜπαουτίσταΑγκούτ - Τζουμούρ , ATP 250 Γουίνστον - Σάλεμ , Τελικός

20.30 Βαλένθια-Μάλαγα, Ισπανικό Κύπελλο Μπάσκετ, 1ος Ημιτελικός (Ζ)

23.00 Γκραν Κανάρια-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Κύπελλο Μπάσκετ, 2ος Ημιτελικός (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

19.30 Ντούισμπουργκ-Κίελο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β' Κατηγορίας, 8η Αγωνιστική (Ζ)









Σάββατο23.09.17





COSMOTEsport 1 HD

14.30 Γουέστ Χαμ-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

17.00 Σαουθάμπτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Λέστερ-Λίβερπουλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Γιουβέντους-Τορίνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Έβερτον-Μπόρνμουθ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

14.00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλη, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Μάλαγα-Μπιλμπάο, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Χιρόνα-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Σαν Πάουλι-Φορτούνα Ντίσελντορφ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 8η Αγωνιστική (Ζ)

16.30 Χόφενχαϊμ-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

21.30 Στόουκ-Τσέλσι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

14.30 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας, 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ηρακλείου Κρήτης, 2ος Ημιτελικός (Μ)

16.30 Λειψία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

18.30 Αρμάνι Μιλάνο-Τρέντο, Ιταλικό Κύπελλο Μπάσκετ, 1ος Ημιτελικός (Ζ)

21.45 Βενέτσια-Σάσαρι, Ιταλικό Κύπελλο Μπάσκετ, 2ος Ημιτελικός (Ζ)





COSMOTEsport5HD

09.55 Moto3 Gran PremioMovistar de Aragón, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές

10.50 MotoGP Gran PremioMovistar de Aragón, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές

11.50 Moto2 Gran PremioMovistar de Aragón, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές

13.30 Moto3 Gran PremioMovistar de Aragón, Κατατακτήριες Δοκιμές

14.25 MotoGP Gran PremioMovistar de Aragón, 4ες Ελεύθερες Δοκιμές

15.05 MotoGP Gran PremioMovistar de Aragón, Κατατακτήριες Δοκιμές

16.00 Moto2 Gran PremioMovistar de Aragón, Κατατακτήριες Δοκιμές





COSMOTEsport 6 HD

16.30 Μάιντς-Χέρτα Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Ισπανικό Κύπελλο Μπάσκετ, Διαγωνισμός τρίποντων (Ζ)

20.30 Ισπανικό Κύπελλο Μπάσκετ, Τελικός (Ζ)

22.30 Εκπομπή "Topspin"





COSMOTEsport 7 HD

16.00 Ρόμα-Ουντινέζε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

19.00 Σπαλ-Νάπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

21.30 Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

23.30 Μπέρνλι-Χάντερσφιλντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 8 HD

16.30 Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)