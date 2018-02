Nova: 423.300 χιλιάδες συνδρομητές τηλεόρασης για το 1ο εξάμηνο 2017…

Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης







06Μ 2017 06Μ 2016 Δ Συνδρομητές PayTV Ελλάδα 423.279 460.252

Σύμφωνα με το

Πρόσφατες Εξελίξεις

- Η εταιρεία έχοντας εξαντλήσει τα περιθώρια καλόπιστης διαπραγμάτευσης με τη Super League για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης, κατέθεσε αγωγή μείωσης τιμήματος των Συμβάσεων Κεντρικής Διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Η αιτούμενη αναπροσαρμογή του τιμήματος βασίζεται σε έκθεση οικονομικού συμβούλου – ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

- Η Forthnet και η ZTE, σε συνέχεια της συμφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ τους το 2016 για την από κοινού δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στην χώρα μας, υπέγραψαν το Μάιο του 2017, Σύμφωνο Συνεργασίας με την Shanghai Gongbao Business Consulting Co. Ltd και την KaiXinRong Group Co. Ltd, προκειμένου να διερευνήσουν επιχειρηματική συνεργασία για την χρηματοδότηση αυτού του δικτύου οπτικών ινών.

- Η Nova συμμετέχει στη δράση «Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μονίμων Κατοίκων των Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας» του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με την Επιδοτούμενη υπηρεσία Nova Freeview προσφέροντας δωρεάν δορυφορική πρόσβαση σε τηλεοπτικό περιεχόμενο που καλύπτει τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις όλης της οικογένειας.

- Η Nova, ανανέωσε τη συνεργασία της με τα κανάλια FOX και FOX Life, του κορυφαίου αμερικανικού δικτύου FOX Networks Group, επεκτείνοντας τη συνεργασία με την έναρξη της υπηρεσίας FOX Play.

- Η υπηρεσία Nova On Demand εμπλουτίστηκε με επιπλέον περιεχόμενο και έτσι οι συνδρομητές έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν το Box Set όλων των κύκλων του Game of Thrones, ενισχυμένο παιδικό πρόγραμμα για την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών κ.ά. Η υπηρεσία Nova On Demand χρησιμοποιείται ήδη από το 25% των συνδρομητών συνδυαστικών υπηρεσιών Nova /3Play, ενώ κάθε μήνα αυξάνεται ο μέσος χρόνος χρήσης της υπηρεσίας.

