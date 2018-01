Τελευταία Ενημέρωση 01/10:

COSMOTE CINEMA Highlights "05 - 14 Οκτωβρίου"…









Ο δρόμος για το Λα Παζ

Είδος:Δραματική

Έτος:2016

Σκηνοθεσία:Φρανσίσκο Βαρόνε

Ηθοποιοί: Ροντρίγκο ντε λα Σέρνα

Ερνέστο Σουάρες

Ελίσα Καρικάχο





Ένας ηλικιωμένος μουσουλμάνος ζητά από έναν 'ερασιτέχνη' ταξιτζή να τον οδηγήσει με το 'σαραβαλάκι' του από το Μπουένος Άιρες μέχρι την πόλη Λα Παζ της Βολιβίας. Από εκεί, ο αφοσιωμένος πιστός φιλοδοξεί να ταξιδέψει ως τη Μέκκα.





ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA1HD 05/10 21:00 α προβολή

















Stalked By My Doctor: The Return





Είδος:Θρίλερ

Έτος:2016

Σκηνοθεσία:Νταγκ Κάμπελ

Ηθοποιοί:Έρικ Ρόμπερτς

Χίλαρι Γκριρ

Μαρκ Γκρόσμαν





Ένας άντρας σώζει ως εκ θαύματος τη ζωή μιας έφηβης που κινδύνεψε να πνιγεί. Ενώ στην πορεία συνάπτει σχέση με τη μητέρα της και ετοιμάζεται να την παντρευτεί, το βλέμμα του είναι διαρκώς στραμμένο στο όμορφο κορίτσι...





ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 1 HD 06/10 21:00 α προβολή









Reversion





Είδος:Επιστ. φαντασίας

Έτος:2015

Σκηνοθεσία:Χοσέ Νέστορ Μάρκες

Ηθοποιοί:Άτζα Ναόμι Κινγκ

Κολμ Φιόρε

Αμάντα Πλάμερ





Η κόρη ενός μεγιστάνα απάγεται μια μέρα προτού η εταιρεία τους λανσάρει μια συσκευή που επιτρέπει στον χρήστη να ξαναζήσει τις πιο ευτυχισμένες στιγμές του. Αν και καταφέρνει να δραπετεύσει, ο εφιάλτης της δείχνει να μην έχει τέλος.





ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 2 HD 07/10 22:00 α προβολή









MOONLIGHT

Είδος: Δραματική Έτος: 2016 Σκηνοθεσία: Μπάρι Τζένκινς Ηθοποιοί:ΜαχερσάλαΆλι Σαρίφ Ερπ Ναόμι Χάρις

Η ζωή ενός Αφροαμερικανού, από την παιδική του ηλικία ως την ενηλικίωση, καθώς αναζητά την ταυτότητά του και παλεύει να βρει τη θέση του στον κόσμο, με φόντο το σύγχρονο Μαϊάμι της βίας και των ναρκωτικών. Η ταινία κέρδισε 3 Όσκαρ.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 1 HD 08/10 21:00 α προβολή









Ποιος κλέβει ποιον;

Είδος: Αστυνομική Έτος: 2016 Σκηνοθεσία: Ντανιέλ Καλπαρσόρο Ηθοποιοί:Λουίς Τοσάρ Ροντρίγκο ντε λα Σέρνα Ραούλ Αρέβαλο

Έξι ένοπλοι άντρες εισβάλλουν σε μια τράπεζα της Βαλένθια με μια φαινομενικά απλή αποστολή: να κλέψουν όσες θυρίδες μπορούν και να φύγουν. Όταν όμως η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο, οι πραγματικές τους προθέσεις αποκαλύπτονται.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 1 HD 09/10 21:00 απροβολή









Παγιδευμένος Είδος: Αστυνομική Έτος: 2015 Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ντιβάλ Ηθοποιοί:Ρόμπερτ Ντιβάλ Τζέιμς Φράνκο ΤζοςΧάρτνετ

Μια Τεξανή αστυφύλακας επανεξετάζει μια παλιά υπόθεση εξαφάνισης. Οι ενδείξεις που ανακαλύπτει την οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το αγνοούμενο αγόρι έχει δολοφονηθεί... και μάλιστα στο ράντσο ενός εύπορου ντόπιου οικογενειάρχη.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 1 HD 10/10 21:00 α προβολή







9 JKL Κ1 E

Είδος: Κωμωδία Έτος: 2017 Σκηνοθεσία: Ηθοποιοί:ΜαρκΦιούερσταϊν Έλιοτ Γκουλντ Λίντα Λάβιν

Ένας φρεσκοχωρισμένος ηθοποιός μετακομίζει στη Νέα Υόρκη για να ξαναβρεί τον εαυτό του, αλλά καταλήγει να ζει ακριβώς δίπλα στα καλοπροαίρετα μεν αδιάκριτα δε μέλη της οικογένειάς του. Μόνη επιλογή του, να βάλει τα όριά του!

ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 4 HD 11/10 22:30 απροβολή



Το μυστικό του σκοτεινού θαλάμου Είδος: Θρίλερ Έτος:2016 Σκηνοθεσία: Κιγιόσι Κουροσάβα Ηθοποιοί:ΤαχάρΡαχίμ ΚονστάνςΡουσό ΟλιβιέΓκουρμέ

Η εμμονή ενός πρώην φωτογράφου μόδας με την πρώιμη τεχνική της νταγκεροτυπίας, που φημολογείται ότι προσέφερε αιώνια ζωή σε όποιον φωτογραφιζόταν, οδηγεί τον νέο του βοηθό και την κόρη του σε έναν σκοτεινό και μυστηριώδη κόσμο.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 1 HD 12/10 21:00 α προβολή





O Συγγραφέας

Είδος:Θρίλερ Έτος:2015 Σκηνοθεσία:Γιαν Γκοζλάν Ηθοποιοί:Πιερ Νινέ Ανά Ζιραρντό Αντρέ Μαρκόν

Ένας νεαρός επίδοξος συγγραφέας οικειοποιείται το ημερολόγιο ενός νεκρού άντρα και μετατρέπεται σε σταρ της λογοτεχνίας. Λίγα χρόνια αργότερα, κάποιος που γνωρίζει την αλήθεια απειλεί να καταστρέψει τη φήμη και την τέλεια ζωή του

ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 2 HD 13/10 22:00 α προβολή







AQUARIUS

Είδος:Δραματική Έτος:2016 Σκηνοθεσία:ΚλέμπερΜεντόνσα Φίλιο Ηθοποιοί:Σόνια Μπράγκα ΜαέβεΖίνκινγκς Ιραντίρ Σάντος

Μια 65χρονη χήρα ζει στο Ακουάριους, ένα από τα τελευταία ιστορικά κτίρια σε μια γειτονιά που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Όταν μια εταιρεία σχεδιάζει να αναδιαμορφώσει την περιοχή, η δυναμική γυναίκα αποτελεί το μοναδικό εμπόδιο.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 2 HD 14/10 00:30 α προβολή













