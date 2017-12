Τελευταία Ενημέρωση 23/09:

Η Ελιά





Είδος:Δραματική κομεντί

Έτος:2016

Σκηνοθεσία:Ιθίαρ Μπογιαΐν

Ηθοποιοί:Άννα Καστίγιο

Χαβιέρ Γκουτιέρες

Πεπ Αμπρός





Με τη βοήθεια ενός καλού φίλου και του θείου της, μια νεαρή Ισπανίδα ταξιδεύει στη Γερμανία, με σκοπό να εντοπίσει και να φέρει πίσω στον αγαπημένο της παππού μια οικογενειακή υπεραιωνόβια ελιά, που πουλήθηκε παρά τη θέλησή του.





ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 1 HD 28/09 21:00 α προβολή

















Ο Χορευτής





Είδος: Ντοκιμαντέρ

Έτος: 2016

Σκηνοθεσία: Στίβεν Κάντορ

Ηθοποιοί: Σεργκέι Πολούνιν

Τζέιντ Χέιλ-Κριστόφι





Ανατρεπτικός και παθιασμένος, ο Σεργκέι Πολούνιν άλλαξε για πάντα τη μορφή του μπαλέτου. Μια διεισδυτική ματιά στη ζωή και την καριέρα του μεγάλου χορευτή, που δε δίστασε να επαναστατήσει ενάντια στο κατεστημένο του κλασικού χορού.





ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTE CINEMA 2 HD 29/09 22:00 α προβολή

















Η Κόκκινη Χελώνα





Είδος: Φαντασίας

Έτος: 2016

Σκηνοθεσία: Μίκαελ Ντουντόκ ντε Βιτ

Ηθοποιοί:





Ένας ναυαγός ξεβράζεται από την άγρια θάλασσα σε ένα ερημικό τροπικό νησί. Παρά τις απεγνωσμένες απόπειρές του να αποδράσει, τα σχέδιά του ανατρέπονται συνεχώς από μια επίμονη κόκκινη χελώνα... Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ.





ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTE CINEMA 1 HD 30/09 21:00 α προβολή













Gold





Είδος: Περιπέτεια

Έτος: 2016

Σκηνοθεσία:Στίβεν Γκέιγκαν

Ηθοποιοί:Μάθιου ΜακΚόναχι

Έντγκαρ Ραμίρες

Μπράις Ντάλας Χάουαρντ





Ένας φιλόδοξος μα άτυχος Αμερικανός επιχειρηματίας ενώνει τις δυνάμεις του με έναν τολμηρό γεωλόγο. Μαζί θα ταξιδέψουν ως την Ινδονησία, με σκοπό να ξετρυπώσουν χρυσάφι στην καρδιά της ανεξερεύνητης κι απάτητης ζούγκλας...





ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 1 HD 01/10 21:00 α προβολή













Το άγνωστο κορίτσι





Είδος:Δραματική

Έτος:2016

Σκηνοθεσία:Ζαν-Πιερ Νταρντέν, Λικ Νταρντέν

Ηθοποιοί:Αντέλ Ενέλ

Ολιβιέ Μπονό

Ζερεμί Ρενιέ





Μια νεαρή γιατρός παθαίνει εμμονή με τον θάνατο ενός κοριτσιού αγνώστων στοιχείων, όταν συνειδητοποιεί πως, λίγο πριν την τραγική της τύχη, η άτυχη κοπέλα είχε χτυπήσει την πόρτα του ιατρείου της για να ζητήσει τη βοήθειά της.





ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA2HD 02/10 22:00 α προβολή













Madam Secretary Κ 3 E20





Είδος:Δραματική

Έτος:2017

Σκηνοθεσία:Σάρλοτ Μπράντστρομ

Ηθοποιοί:Τία Λεόνι

Τιμ Ντέιλι

Κιθ Κάρανταϊν





Ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από την υπόθεση λαθρεμπορίας όπλων της CIA, η Ελίζαμπεθ και η ομάδα της καλούνται να εντοπίσουν και να απελευθερώσουν τον Τζέι, που έχει πέσει θύμα απαγωγής στη Νίκαια της Γαλλίας.





ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 4 HD 03/10 21:00 α προβολή













Αγάπη και Τιμή





Είδος:Κωμωδία

Έτος:2016

Σκηνοθεσία:Ασάντ Φουλαντκάρ

Ηθοποιοί: Νταρίν Χαμζέ

Ροντρίγκ Σλέιμαν

Χουσεΐν Μοκάντεμ





Στη σύγχρονη πρωτεύουσα του Λιβάνου, τρία ζευγάρια προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους και να κατακτήσουν την ευτυχία, χωρίς όμως να παραβούν τις επιταγές της Σαρία και τους κανόνες της μουσουλμανικής πίστης.





ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 1 HD 04/10 21:00 α προβολή

















Ο δρόμος για το Λα Παζ

Είδος:Δραματική

Έτος:2016

Σκηνοθεσία:Φρανσίσκο Βαρόνε

Ηθοποιοί: Ροντρίγκο ντε λα Σέρνα

Ερνέστο Σουάρες

Ελίσα Καρικάχο





Ένας ηλικιωμένος μουσουλμάνος ζητά από έναν 'ερασιτέχνη' ταξιτζή να τον οδηγήσει με το 'σαραβαλάκι' του από το Μπουένος Άιρες μέχρι την πόλη Λα Παζ της Βολιβίας. Από εκεί, ο αφοσιωμένος πιστός φιλοδοξεί να ταξιδέψει ως τη Μέκκα.





ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA1HD 05/10 21:00 α προβολή

















Stalked By My Doctor: The Return





Είδος:Θρίλερ

Έτος:2016

Σκηνοθεσία:Νταγκ Κάμπελ

Ηθοποιοί:Έρικ Ρόμπερτς

Χίλαρι Γκριρ

Μαρκ Γκρόσμαν





Ένας άντρας σώζει ως εκ θαύματος τη ζωή μιας έφηβης που κινδύνεψε να πνιγεί. Ενώ στην πορεία συνάπτει σχέση με τη μητέρα της και ετοιμάζεται να την παντρευτεί, το βλέμμα του είναι διαρκώς στραμμένο στο όμορφο κορίτσι...





ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 1 HD 06/10 21:00 α προβολή









Reversion





Είδος:Επιστ. φαντασίας

Έτος:2015

Σκηνοθεσία:Χοσέ Νέστορ Μάρκες

Ηθοποιοί:Άτζα Ναόμι Κινγκ

Κολμ Φιόρε

Αμάντα Πλάμερ





Η κόρη ενός μεγιστάνα απάγεται μια μέρα προτού η εταιρεία τους λανσάρει μια συσκευή που επιτρέπει στον χρήστη να ξαναζήσει τις πιο ευτυχισμένες στιγμές του. Αν και καταφέρνει να δραπετεύσει, ο εφιάλτης της δείχνει να μην έχει τέλος.





ΠΡΕΜΙΕΡΑ COSMOTECINEMA 2 HD 07/10 22:00 α προβολή









