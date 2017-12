COSMOTESPORT Highlights "01 - 07 Οκτωβρίου"…

Τελευταία ενημέρωση 20/09:

Κυριακή01.10.17

COSMOTEsport 1 HD

14.00 Άρσεναλ-Μπράιτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

16.15 Έβερτον-Μπέρνλι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

18.30 Νιούκαστλ-Λίβερπουλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Αταλάντα-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7ηΑγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

13.00 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπέτις, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Μπαρτσελόνα-Λας Πάλμας, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Βαλένθια-Μπιλμπάο, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

14.30 Φράιμπουργκ-Χόφενχαϊμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

16.30 Χέρτα Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

19.00 Κολονία-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

22.30 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” (Ζ)





COSMOTEsport 4 HD

14.00 Παναθηναϊκός Superfoods -ΤΣΣΚΑΜόσχας, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Μ)

16.00 Μπενεβέντο-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Ρεάλ Μαδρίτης-Ανδόρα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 2η Αγωνιστική (Ζ)

21.30 Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

08.00 Εκπομπή “Grand Prix” Εκπομπή

09.45 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

18.30 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.00 NASCAR Cup Series, Dover Apache Warrior 400, Αγώνας ( Ζ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

11.30 Α TP 250 Chengdu Open, Τελικός ( Ζ Τελικός

16.00 Λάτσιο-Σασουόλο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

20.30 Ράιν Νέκαρ-Κίελο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 7η Αγωνιστική (Μ)

22.05 Α TP 250 Chengdu Open, Τελικός ( Μ Τελικός





COSMOTEsport7HD

η Αγωνιστική (Ζ) 13.30 Νάπολι-Κάλιαρι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Ζ) 16.00 Κιέβο-Φιορεντίνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Ζ) 19.00 Μίλαν-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

16.00 Τορίνο-Ελλάς Βερόνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

20.00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Πόρτο, Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 8η Αγωνιστική (Ζ)

22.15 Μαρίτιμο-Μπενφίκα, Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 8η Αγωνιστική (Ζ)









Δευτέρα02.10.17

COSMOTEsport 1 HD

12.00 Γουέστ Χαμ-Σουόνσι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

16.00 Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

17.00 Άρσεναλ-Μπράιτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ





















COSMOTEsport 2 HD

13.00 Σπαλ-Κροτόνε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7ηΑγωνιστική (Μ)

15.00 Βιγιαρεάλ-Έιμπαρ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7ηΑγωνιστική (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

21.00 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7ηΑγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Κολονία-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

22.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

03.30 Los Angeles Sparks-Minnesota Lynx, WNBA Finals, 4 οςΤελικός ( Ζ Τελικός

18.00 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ηρακλείου Κρήτης, Τελικός (Μ)

20.00 Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 1η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

15.45 WRC Γερμανία , SS21 St. Wendeler Land 2, Αγώνας ( Μ ΓερμανίαΑγώνας

18.50 Εκπομπή “Grand Prix”( Μ ) Εκπομπή

20.35 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας

23.00 NASCAR Cup Series, Dover Apache Warrior 400, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας





COSMOTEsport6HD

06.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

08.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

10.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

12.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

20.00 Εκπομπή “Topspin” Εκπομπή





COSMOTEsport7HD

14.30 ATP 500 ChinaOpen, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ) ΚυρίωςΤαμπλό

21.30 Φορτούνα Ντίσελντορφ-Ντούισμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 9η Αγωνιστική (Ζ)









Τρίτη03.10.17

COSMOTEsport 1 HD

14.00 Γιουβέντους-Ολυμπιακός, UEFAChampionsLeague , Φάση Ομίλων, 2η Αγωνιστική (Μ)

17.20 Νιούκαστλ-Λίβερπουλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

19.15 Χάντερσφιλντ-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

21.15 Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

18.05 Νάπολι-Κάλιαρι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

20.30 Λεγανές-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

22.30 Αταλάντα-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 ΡίοΆβε-ΒιτόριαΣετούμπαλ, Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 8η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Φορτούνα Ντίσελντορφ-Ντούισμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 9η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Αμβούργο-Βέρντερ Βρέμης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

16.00 ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Νταρουσάφακα, Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ “GomelskyCup”, 2ος Ημιτελικός (Μ)

18.00 Παναθηναϊκός Superfoods - ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Μ)

20.00 Ρεάλ Μαδρίτης-Ανδόρα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 2η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

09.40 Εκπομπή “Grand Prix”( Μ ) Εκπομπή

11.25 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας

16.30 NASCAR Cup Series, Dover Apache Warrior 400, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας

21.00 NASCAR Cup Series, Dover Apache Warrior 400, Στιγμιότυπα ( Μ ) Στιγμιότυπα





COSMOTEsport6HD

06.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

08.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

10.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

12.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό





COSMOTEsport7HD

09.30 ATP 500 ChinaOpen, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ) ΚυρίωςΤαμπλό

11.30 ATP 500 ChinaOpen, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ) ΚυρίωςΤαμπλό

16.00 ATP 500 ChinaOpen, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ) ΚυρίωςΤαμπλό









Τετάρτη 04.10.17

COSMOTEsport1HD

16.00 Ιρλανδία - Σερβία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 8 η Αγωνιστική ( Μ ΙρλανδίαΣερβίαΑγωνιστική

18.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Εσθονία-Κύπρος, FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers , 8η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Ελλάδα-Βέλγιο, FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers , 8ηΑγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Μπενεβέντο-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Σεβίλη-Μάλαγα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Μίλαν-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Βαλένθια-Μπιλμπάο, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Μαρίτιμο-Μπενφίκα, ΠορτογαλικόΠρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 8η Αγωνιστική (Μ)

η Αγωνιστική (Μ) 18.00 Ίνγκολσταντ-Ντάρμσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 9Αγωνιστική (Μ)

20.00 Κολονία-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Χέρτα Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

16.00 Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ “GomelskyCup”, Τελικός (Μ)

18.00 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30 Guru of Go ( Μ Ντοκιμαντέρ

19.30 Παναθηναϊκός Superfoods -Ούνιξ Καζάν, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Μ)

22.00 Βαλένθια-Ομπραντόιρο, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 2η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport5HD

15.00 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ Αγώνας

19.00 Formula E, Ανασκόπηση χρονιάς (Μ)

20.30 NASCAR Cup Series, Dover Apache Warrior 400, Αγώνας ( Μ Αγώνας

23.55 Red Bull Air Race World Championship, Ρωσία , Καζάν , Αγώνας ( Μ ) ΡωσίαΚαζάνΑγώνας





COSMOTEsport6HD

06.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

08.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

10.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

12.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό





COSMOTEsport7HD

14.30 ATP 500 ChinaOpen, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ) ΚυρίωςΤαμπλό









Πέμπτη 05.10.17

COSMOTEsport1HD

16.00 Ελλάδα - Βέλγιο , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 8 ηΑγωνιστική ( Μ ΕλλάδαΒέλγιοΑγωνιστική

19.00 Αρμενία - Πολωνία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ΑρμενίαΠολωνίαΑγωνιστική

21.45 Αγγλία - Σλοβενία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ΑγγλίαΣλοβενίαΑγωνιστική

23.45 Εκπομπή“ European Qualifiers ” (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

16.45 Αταλάντα-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Αζερμπαϊτζάν-Τσεχία, FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers , 9η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Βόρειος Ιρλανδία-Γερμανία, FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers , 9η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Σκωτία-Σλοβενία, FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers , 9η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

17.30 Κίελο-Μπόχουμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β΄ Κατηγορίας, 9η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Σάλκε-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Μαυροβούνιο-Δανία, FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers , 9η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Μαρίτιμο-Μπενφίκα, Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 8η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport4HD

03.00 Minnesota Lynx-Los Angeles Sparks, WNBA Finals, 5 οςΤελικός ( Ζ Τελικός

09.00 Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors, NBA Global Games, Κίνα ( Ζ Κίνα

13.30 Minnesota Lynx-Los Angeles Sparks, WNBA Finals, 5 οςΤελικός ( Μ Τελικός

20.15 Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 2η Αγωνιστική (Ζ)

22.15 Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors, NBA Global Games, Κίνα ( Μ Κίνα





COSMOTEsport5HD

14.00 NASCAR Cup Series, Dover Apache Warrior 400, Αγώνας ( Μ Αγώνας

17.20 Εκπομπή “Grand Prix”( Μ ) Εκπομπή

19.05 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας

21.45 Σκωτία - Σλοβακία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ΣκωτίαΣλοβακίαΑγωνιστική





COSMOTEsport6HD

06.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

08.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

10.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό

12.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό





COSMOTEsport7HD

11.30 ATP 500 ChinaOpen, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ) ΚυρίωςΤαμπλό

16.00 ATP 500 ChinaOpen, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ) ΚυρίωςΤαμπλό

21.45 Σαν Μαρίνο - Νορβηγία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ Σαν ΜαρίνοΝορβηγίαΑγωνιστική





COSMOTEsport8HD

21.45 Ρουμανία - Καζακστάν , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ΡουμανίαΚαζακστάνΑγωνιστική









Παρασκευή 06.10.17

COSMOTEsport1HD

17.00 ΒόρειοςΙρλανδία - Γερμανία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Μ ΒόρειοςΙρλανδίαΓερμανίαΑγωνιστική

19.00 Αγγλία - Σλοβενία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Μ ΑγγλίαΣλοβενίαΑγωνιστική

21.45 Ισπανία - Αλβανία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ΙσπανίαΑλβανίαΑγωνιστική

23.45 Εκπομπή “European Qualifiers” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport2HD

16.45 Μίλαν - Ρόμα , Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου , 7 η Αγωνιστική ( Μ ΜίλανΡόμαΙταλικό Πρωτάθλημα ΠοδοσφαίρουΑγωνιστική

19.00 Γεωργία - Ουαλία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ΓεωργίαΟυαλίαΑγωνιστική

21.45 Αυστρία - Σερβία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ΑυστρίαΣερβίαΑγωνιστική

23.45 Τουρκία - Ισλανδία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Μ ΤουρκίαΙσλανδίαΑγωνιστική





COSMOTEsport 3 HD

17.00 Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Μαρίτιμο-Μπενφίκα, Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 8η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Τουρκία-Ισλανδία, FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers , 9ηΑγωνιστική (Ζ)

23.45 Σάλκε-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport4HD

16.15 Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors, NBA Global Games, Κίνα ( Μ Κίνα

18.45 Παναθηναϊκός Superfoods - ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Μ)

21.45 Κροατία-Φινλανδία, FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers , 9ηΑγωνιστική (Ζ)

23.45 Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

03.50 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

07.50 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

20.00 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Μ ΕλεύθερεςΔοκιμές

21.50 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Μ ΕλεύθερεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

06.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

08.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

10.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

12.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός





COSMOTEsport7HD

09.30 ATP 500 ChinaOpen, Προημιτελικός ( Ζ ) Προημιτελικός

14.30 ATP 500 ChinaOpen, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

21.45 Ιρλανδία - Μολδαβία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ) ΙρλανδίαΜολδαβίαΑγωνιστική





COSMOTEsport8HD

07.30 ATP 500 ChinaOpen, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

11.30 ATP 500 ChinaOpen, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

21.45 Κόσοβο - Ουκρανία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ) ΚόσοβοΟυκρανίαΑγωνιστική









Σάββατο 07.10.17





COSMOTEsport1HD

18.00 Τουρκία - Ισλανδία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ΤουρκίαΙσλανδίαΑγωνιστική

20.30 Εκπομπή “EuropeanQualifiers, Pregame Κύπρος - Ελλάδα ” ( Ζ ΕκπομπήΚύπροςΕλλάδα

21.45 Κύπρος - Ελλάδα , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ΚύπροςΕλλάδαΑγωνιστική

23.45 Εκπομπή “EuropeanQualifiers” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport2HD

16.45 Λάτσιο - Σασουόλο , Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου , 7 η Αγωνιστική ( Μ ΛάτσιοΣασουόλοΙταλικό Πρωτάθλημα ΠοδοσφαίρουΑγωνιστική

19.00 Βοσνία - Βέλγιο , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ΒοσνίαΒέλγιοΑγωνιστική

21.45 Βουλγαρία - Γαλλία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ΒουλγαρίαΓαλλίαΑγωνιστική

23.45 Βοσνία - Βέλγιο , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Μ ΒοσνίαΒέλγιοΑγωνιστική





COSMOTEsport 3 HD

16.50 Χέρτα Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Σουηδία-Λουξεμβούργο, FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers , 9ηΑγωνιστική (Ζ)

21.45 Λευκορωσία-Ολλανδία, FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers , 9ηΑγωνιστική (Ζ)

23.45 Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport4HD

12.00 Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors, NBA Global Games, Κίνα ( Μ Κίνα

14.30 ΑΕΚ-Ούνιξ Καζάν, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Ζ)

17.00 Stoiximan . grBasketLeague , 1ηΑγωνιστική (Ζ)

19.30 Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport5HD

05.50 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

08.50 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

14.00 WRC Ισπανίας , SS10 El Montmell 2 ( Ζ Ισπανίας

20.35 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Μ ΚατατακτήριεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

07.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, 1 οςΗμιτελικός ( Ζ Ημιτελικός

09.00 ATP 500 Rakuten Japan Open, 2 οςΗμιτελικός ( Ζ Ημιτελικός

15.45 ATP 500 Rakuten Japan Open, Ημιτελικοί ( Μ Ημιτελικοί

20.00 ATP 500 China Open, Ημιτελικοί ( Μ Ημιτελικοί





COSMOTEsport7HD

11.30 ATP 500 China Open, 1 οςΗμιτελικός ( Ζ Ημιτελικός

16.00 ATP 500 China Open, 2 οςΗμιτελικός ( Ζ Ημιτελικός

19.00 Γιβραλτάρ - Εσθονία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ΓιβραλτάρΕσθονίαΑγωνιστική

21.45 Ελβετία - Ουγγαρία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ) ΕλβετίαΟυγγαρίαΑγωνιστική





COSMOTEsport8HD

19.00 ΝησιάΦερόε - Λετονία , FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9 ηΑγωνιστική ( Ζ ΝησιάΦερόεΛετονίαΑγωνιστική

21.45

Ανδόρα

-

Πορτογαλία

, FIFAWorldCup 2018 EuropeanQualifiers, 9

η

Αγ

Σημαντικά αθλητικά γεγονότα και δυνατά Highlights έρχονται στο χαρτοφυλάκιο αθλητικών καναλιών "" (το χρονικό διάστημα ""...Nicolas A. ........