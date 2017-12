«Το κορίτσι του τρένου»: Η κορυϕαία ταινία μυστηρίου μόνο στη Nova!

Η αστυνομική ταινία μυστηρίου «The Girl on the Train» κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά και σε Ά τηλεοπτική προβολή στο Novacinema1HD, την Κυριακή 1 Οκτωβρίου, στις 22:00. Η ταινία «Το κορίτσι του τρένου» ακολουθεί τη ζωή της Ρέιτσελ, η οποία στην καθημερινή διαδρομή της με το τρένο, παρακολουθεί το σπίτι που κάποτε μοιραζόταν με τον άντρα της και που τώρα εκείνος μοιράζεται με τη νέα του γυναίκα και το νεογέννητο μωρό τους. Παράλληλα, η Ρέιτσελ παρατηρεί και τους γείτονες, ένα άλλο ϕωτογενές ζευγάρι, που μοιάζει να ζει τη ζωή που η ίδια λαχταρά. Όμως όλα θα αλλάξουν όταν σε μία της διαδρομή, η Ρέιτσελ, θα διαπιστώσει ότι κάτι δεν πηγαίνει καθόλου καλά στη βεράντα των γειτόνων. Με τη γυναίκα του ζευγαριού να εξαϕανίζεται, η Ρέιτσελ θα αρχίσει να πιστεύει ότι ίσως σχετίζεται με την εξαϕάνισή της.Βασισμένη στο πολύκροτο μυθιστόρημα της Πόλα Χόκινς, το οποίο την ίδια στιγμή που κυκλοϕόρησε έγινε best seller, η ταινία «Το κορίτσι του τρένου» είναι σκηνοθετημένη από τον ταλαντούχο Τέιτ Τέιλορ. Το πρωταγωνιστικό κάστ πλαισιώνουν οι λαμπεροί Έμιλι Μπλαντ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Χέιλι Μπένετ και Τζάστιν Θερού.Η ταινία έρχεται σε High Definition και σε ήχο Dolby Digital Surround 5.1, ενώ μετά την προβολή της θα διατίθεται μέσω των υπηρεσιών Nova GO και Nova On Demand, ώστε οι συνδρομητές των κινηματογραϕικών καναλιών της Nova να μπορούν να την απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν, όπου και αν βρίσκονται!