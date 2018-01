FOX και Fox Life Highlights: Πρεμιέρες Οκτωβρίου και σε High Definition...

Η πασίγνωστη δραματική σειρά «Grey’s Anatomy», επιστρέφει με τα νέα επεισόδια του 14ου κύκλου. Με δημιουργούς και παραγωγούς τις Shonda Rhimes και Betsy Beers (Scandal, How to Get Away with Murder), η σειρά ακολουθεί τη Meredith Grey (Ellen Pompeo) και την ομάδα των αγαπημένων γιατρών του Grey Sloan Memorial Hospital. Αντιμέτωποι με αποφάσεις ζωής και θανάτου καθημερινά, οι γιατροί αναζητούν παρηγοριά ο ένας από τον άλλον, ενώ κάποιες φορές οι σχέσεις που δημιουργούν, ξεπερνούν τη φιλία.