Η γρήγορη ανάπτυξη Fiber θα φέρει μεγάλες ταχύτητες έως 1 Gbps και εν δυνάμει ανταγωνισμό ανάμεσα στις δορυφορικές και ευρυζωνικές πλατφόρμες περιεχομένου…

Ο Eurobox είναι ο νέος υβριδικός mainstream δέκτης για την πλατφόρμα της COSMOTE TV!

Tο νέο λογισμικό θα περάσει σύντομα Over The Air και στους υφιστάμενους υβριδικούς δέκτες της COSMOTE TV…

Ο νέος δέκτης θα είναι plug `n play με διπλή λειτουργικότητα χρήσης Zapping και PVR δυνατοτήτων. Με τη ταυτόχρονη πρόσβαση μέσω δορυφόρου με το διπλό DVB-S2 Tuner και της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης με το αντίστοιχο ενσωματωμένο DVB-T2Tuner. Ο Eurobox αναμένεται να είναι διαθέσιμος από τα μέσα Φεβρουαρίου (για νέους πελάτες) και θα εμπεριέχει το νέο λογισμικό της υβριδικής πλατφόρμας που θα ενσωματώνει τις νέες ψηφιακές ευκολίες διασυνδεσιμότητας "USB Wi-Fi Dongle, Smart Remote App" και περιεχομένου "National Geographic +"! Tο νέο λογισμικό θα περάσει σύντομα Over The Air και στους υφιστάμενους υβριδικούς δέκτες της COSMOTE TV…

Nicolas A.