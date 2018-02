COSMOTE CINEMA Christmas σύντομα στην COSMOTE TV…

Επίσης: νέα ζώνη στο COSMOTECINEMA 4HD με κλασικές σειρές των 70s, 80s & εμβληματικές των 00s

Νέοι κύκλοι επιτυχημένων σειρών, όπως το Billionsμε τους Τζιαμάτι-Λούις, και το ‘ελληνικό’ The Durrells έρχονται το επόμενο διάστημα στην COSMOTE TV, μαζί με πολλές νέες πρεμιέρες τηλεοπτικών σειρών, σαν το φιλόδοξο American Gods και τη νέα τηλεοπτική εμφάνιση του Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στο Patrick Melrose. Συνολικά, από τον Φεβρουάριο, προγραμματίζονται πάνω από 30 πρεμιέρες σειρών στο κανάλι COSMOTE CINEMA 4HD. Η COSMOTE TV έχει εξασφαλίσει και εμβληματικές, κλασικές σειρές του παρελθόντος (Six Feet Under, Knight Rider, Cheers). Όλες οι σειρές θα είναι διαθέσιμες και on demand, στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, καθώς και στις υπηρεσίες COSMOTE TV GO & COSMOTE REPLAY TV.